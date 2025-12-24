Їхав на поліцейського і хотів втекти: у Києві з переслідуванням затримали водія Mitsubishi
Київ • УНН
Водій Mitsubishi наїхав на поліцейського, а потім намагався втекти. Його затримали після переслідування в Дніпровському районі, відчинивши двері авто примусово.
У Києві поліцейські затримали водія Mitsubishi, який намагався втекти, примусово відчинивши для цього двері автомобіля, відкрито кримінальне провадження щодо опору правоохоронцю, повідомили у ГУНП в столиці у середу, пише УНН.
Деталі
Поліція Києва розповіла про обставини затримання чоловіка, що сталося на вулиці Каунаській.
"Сьогодні, під час несення служби поліцейські зупинили водія Mitsubishi, який під час перевірки транспортного засобу раптово розпочав рух у напрямку працівника поліції", - ідеться у повідомленні.
Під час переслідування, як вказано, правоохоронці розшукали авто правопорушника на одній з вулиць Дніпровського району.
"На законні вимоги поліцейських керманич не реагував, зачинившись в авто, тож співробітники поліції відчинили двері примусово та затримали чоловіка", - повідомили у поліції.
За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України - опір працівнику правоохоронного органу.
Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного22.12.25, 10:57 • 10147 переглядiв