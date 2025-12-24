Їхав на поліцейського і хотів втекти: у Києві з переслідуванням затримали водія Mitsubishi

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
13:26 • 902 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 11897 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11359 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14520 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 31825 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 47896 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 64704 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71489 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42020 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54240 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.4м/с
65%
764мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей24 грудня, 04:01 • 11204 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 21838 перегляди
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 4584 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 14791 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 15812 перегляди
Публікації
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 11897 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 64704 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 39816 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 71489 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 54240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ніколас Мадуро
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Донецька область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 14825 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 5968 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 32522 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 29631 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 32634 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Золото
Фільм
Соціальна мережа

Їхав на поліцейського і хотів втекти: у Києві з переслідуванням затримали водія Mitsubishi

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Водій Mitsubishi наїхав на поліцейського, а потім намагався втекти. Його затримали після переслідування в Дніпровському районі, відчинивши двері авто примусово.

Їхав на поліцейського і хотів втекти: у Києві з переслідуванням затримали водія Mitsubishi

У Києві поліцейські затримали водія Mitsubishi, який намагався втекти, примусово відчинивши для цього двері автомобіля, відкрито кримінальне провадження щодо опору правоохоронцю, повідомили у ГУНП в столиці у середу, пише УНН.

Деталі

Поліція Києва розповіла про обставини затримання чоловіка, що сталося на вулиці Каунаській.

"Сьогодні, під час несення служби поліцейські зупинили водія Mitsubishi, який під час перевірки транспортного засобу раптово розпочав рух у напрямку працівника поліції", - ідеться у повідомленні.

Під час переслідування, як вказано, правоохоронці розшукали авто правопорушника на одній з вулиць Дніпровського району.

"На законні вимоги поліцейських керманич не реагував, зачинившись в авто, тож співробітники поліції відчинили двері примусово та затримали чоловіка", - повідомили у поліції.

За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України - опір працівнику правоохоронного органу.

Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного22.12.25, 10:57 • 10147 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Цивільний кодекс України
Національна поліція України
Київ