Ехал на полицейского и хотел сбежать: в Киеве с преследованием задержали водителя Mitsubishi
Киев • УНН
Водитель Mitsubishi наехал на полицейского, а затем пытался скрыться. Его задержали после преследования в Днепровском районе, принудительно открыв дверь авто.
В Киеве полицейские задержали водителя Mitsubishi, который пытался скрыться, принудительно открыв для этого дверь автомобиля, открыто уголовное производство по сопротивлению правоохранителю, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
Подробности
Полиция Киева рассказала об обстоятельствах задержания мужчины, произошедшего на улице Каунасской.
"Сегодня, во время несения службы полицейские остановили водителя Mitsubishi, который во время проверки транспортного средства внезапно начал движение в направлении сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
Во время преследования, как указано, правоохранители разыскали авто правонарушителя на одной из улиц Днепровского района.
"На законные требования полицейских водитель не реагировал, закрывшись в авто, поэтому сотрудники полиции открыли дверь принудительно и задержали мужчину", - сообщили в полиции.
По указанному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа.
