Эксклюзив
13:26 • 914 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 11906 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 11366 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 14523 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 31830 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 47899 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64708 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 71495 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42024 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 54246 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
публикации
Эксклюзивы
Ехал на полицейского и хотел сбежать: в Киеве с преследованием задержали водителя Mitsubishi

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Водитель Mitsubishi наехал на полицейского, а затем пытался скрыться. Его задержали после преследования в Днепровском районе, принудительно открыв дверь авто.

Ехал на полицейского и хотел сбежать: в Киеве с преследованием задержали водителя Mitsubishi

В Киеве полицейские задержали водителя Mitsubishi, который пытался скрыться, принудительно открыв для этого дверь автомобиля, открыто уголовное производство по сопротивлению правоохранителю, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

Подробности

Полиция Киева рассказала об обстоятельствах задержания мужчины, произошедшего на улице Каунасской.

"Сегодня, во время несения службы полицейские остановили водителя Mitsubishi, который во время проверки транспортного средства внезапно начал движение в направлении сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Во время преследования, как указано, правоохранители разыскали авто правонарушителя на одной из улиц Днепровского района.

"На законные требования полицейских водитель не реагировал, закрывшись в авто, поэтому сотрудники полиции открыли дверь принудительно и задержали мужчину", - сообщили в полиции.

По указанному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа.

Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого22.12.25, 10:57 • 10147 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
