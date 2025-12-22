Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 8120 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 21591 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 35184 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 39199 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 46149 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 41294 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 50704 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73159 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 91601 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 46070 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 15736 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 14012 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 19893 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 22225 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 19398 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 35161 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 57799 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 91601 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 128836 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 97098 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Тим Уолз
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 5672 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 4956 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 23040 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 24394 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 36282 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сухой Су-30

Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого

Киев • УНН

 • 2820 просмотра

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который стрелял во время драки возле Бессарабской площади. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе возле Бессарабской площади в центральной части Киева, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Детали

На прошлых выходных в правоохранительные органы поступило сообщение о драке вблизи Бессарабской площади.

Ночная драка со стрельбой возле столичной Бессарабской площади: полиция расследует хулиганство21.12.25, 13:18 • 4474 просмотра

Следствием было установлено, что на улице между двумя компаниями возник спор, переросший в потасовку. Во время столкновения один из участников конфликта произвел выстрел вверх, после чего нарушители покинули место происшествия. Тогда полицейские установили двух человек, причастных к инциденту. Сейчас, по результатам розыскных мероприятий, правоохранители установили и задержали стрелка - им оказался 28-летний местный житель

- сообщили в полиции.

По указанному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Продолжается установление всех участников инцидента и выяснение роли каждого. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В Киеве слышали стрельбу: в полиции говорят, что это был предупредительный выстрел16.12.25, 17:23 • 5053 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Столкновения
Киев