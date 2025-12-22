Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого
Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который стрелял во время драки возле Бессарабской площади. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство с применением огнестрельного оружия.
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе возле Бессарабской площади в центральной части Киева, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Детали
На прошлых выходных в правоохранительные органы поступило сообщение о драке вблизи Бессарабской площади.
Следствием было установлено, что на улице между двумя компаниями возник спор, переросший в потасовку. Во время столкновения один из участников конфликта произвел выстрел вверх, после чего нарушители покинули место происшествия. Тогда полицейские установили двух человек, причастных к инциденту. Сейчас, по результатам розыскных мероприятий, правоохранители установили и задержали стрелка - им оказался 28-летний местный житель
По указанному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия.
Продолжается установление всех участников инцидента и выяснение роли каждого. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
