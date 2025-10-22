Кабмін пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників до восьми годин: схвалено законопроєкт

Кабінет міністрів пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників. Нині громадські роботи можуть призначатися на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день, натомість уряд пропонує збільшити їх до 8 годин, що, на думку урядовців, дасть можливість правопорушникам швидше відбувати покарання. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

"Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та розширення громадських робіт". Законопроектом пропонується внести зміни до статей 30-1, 321-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 56 Кримінального кодексу в частині збільшення виконання громадських робіт до восьми годин, шо надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення (покарання)", - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що пропонується встановлювати графік щоденного виходу на роботу порушника власником підприємства, установи, організації спільно із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі.

Пропонується внести зміни до статті 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині надання можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування порушників на обʼєкт та у зворотному напрямку, що збільшить заінтересованість органів місцевої влади, підприємств, установ, організацій та певною мірою зможе забезпечити потребу в безоплатній роботі для ліквідації наслідків ведення воєнних дій - додав Мельничук.

Також документом передбачається можливість призначення громадських робіт як основного, так і додаткового покарання, що дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу.

Окрім того, пропонується врегулювати питання заміни виправних робіт на штраф у разі призову на військову службу особи після постановлення вироку суду про призначення покарання у виді виправних робіт тощо.

Доповнення

Нині відповідно до статті 56 Кримінального кодексу, громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення комендантської години.