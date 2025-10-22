$41.740.01
Кабмін пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників до восьми годин: схвалено законопроєкт

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників до восьми годин на день. Це дозволить швидше відбувати покарання та розширить можливості їх відбування в межах міста чи області.

Кабмін пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників до восьми годин: схвалено законопроєкт

Кабінет міністрів пропонує збільшити тривалість громадських робіт для порушників. Нині громадські роботи можуть призначатися на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день, натомість уряд пропонує збільшити їх до 8 годин, що, на думку урядовців, дасть можливість правопорушникам швидше відбувати покарання. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

"Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та розширення громадських робіт". Законопроектом пропонується внести зміни до статей 30-1, 321-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 56 Кримінального кодексу в частині збільшення виконання громадських робіт до восьми годин, шо надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення (покарання)", - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що пропонується встановлювати графік щоденного виходу на роботу порушника власником підприємства, установи, організації спільно із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі.

Пропонується внести зміни до статті 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині надання можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування порушників на обʼєкт та у зворотному напрямку, що збільшить заінтересованість органів місцевої влади, підприємств, установ, організацій та певною мірою зможе забезпечити потребу в безоплатній роботі для ліквідації наслідків ведення воєнних дій

- додав Мельничук.

Також документом передбачається можливість призначення громадських робіт як основного, так і додаткового покарання, що дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу.

Окрім того, пропонується врегулювати питання заміни виправних робіт на штраф у разі призову на військову службу особи після постановлення вироку суду про призначення покарання у виді виправних робіт тощо.

Доповнення

Нині відповідно до статті 56 Кримінального кодексу, громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення комендантської години.

Павло Башинський

Політика
Цивільний кодекс України
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України