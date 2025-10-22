Кабмин предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов: одобрен законопроект
Киев • УНН
Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов в день. Это позволит быстрее отбывать наказание и расширит возможности их отбывания в пределах города или области.
Кабинет министров предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей. Сейчас общественные работы могут назначаться на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и выполняются не более четырех часов в день, тогда как правительство предлагает увеличить их до 8 часов, что, по мнению чиновников, позволит правонарушителям быстрее отбывать наказание. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
"Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования исполнения наказания в виде штрафа и расширения общественных работ". Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 30-1, 321-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 56 Уголовного кодекса в части увеличения выполнения общественных работ до восьми часов, что позволит правонарушителям (осужденным) быстрее отбыть это административное взыскание (наказание)", - сообщил Мельничук.
Он отметил, что предлагается устанавливать график ежедневного выхода на работу нарушителя владельцем предприятия, учреждения, организации совместно с нарушителем с учетом времени работы (учебы) нарушителя на основной работе.
Предлагается внести изменения в статью 321-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях в части предоставления возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки нарушителей на объект и в обратном направлении, что увеличит заинтересованность органов местной власти, предприятий, учреждений, организаций и в определенной степени сможет обеспечить потребность в безвозмездной работе для ликвидации последствий ведения военных действий
Также документом предусматривается возможность назначения общественных работ как основного, так и дополнительного наказания, что позволит увеличить воспитательное воздействие на осужденных через общественно полезную работу.
Кроме того, предлагается урегулировать вопрос замены исправительных работ на штраф в случае призыва на военную службу лица после вынесения приговора суда о назначении наказания в виде исправительных работ и т.д.
Дополнение
Сейчас в соответствии со статьей 56 Уголовного кодекса, общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и выполняются не более четырех часов в день.
Напомним
