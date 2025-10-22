Кабмин предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов: одобрен законопроект

$41.740.01
48.470.19
ukenru
19:25 • 5308 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
16:59 • 18029 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 16715 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 17645 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 18090 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28704 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26684 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
22 октября, 13:15 • 14213 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
22 октября, 13:10 • 12647 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 11085 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.6м/с
90%
748мм
Популярные новости
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 32993 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22 октября, 10:59 • 16585 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 26785 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 13357 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ19:21 • 7564 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
16:59 • 18029 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28704 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26684 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 27118 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 33309 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Ульф Кристерссон
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 13624 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 34806 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 49516 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 58736 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 48600 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
ЧатГПТ

Кабмин предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов: одобрен законопроект

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов в день. Это позволит быстрее отбывать наказание и расширит возможности их отбывания в пределах города или области.

Кабмин предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов: одобрен законопроект

Кабинет министров предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей. Сейчас общественные работы могут назначаться на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и выполняются не более четырех часов в день, тогда как правительство предлагает увеличить их до 8 часов, что, по мнению чиновников, позволит правонарушителям быстрее отбывать наказание. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования исполнения наказания в виде штрафа и расширения общественных работ". Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 30-1, 321-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 56 Уголовного кодекса в части увеличения выполнения общественных работ до восьми часов, что позволит правонарушителям (осужденным) быстрее отбыть это административное взыскание (наказание)", - сообщил Мельничук.

Он отметил, что предлагается устанавливать график ежедневного выхода на работу нарушителя владельцем предприятия, учреждения, организации совместно с нарушителем с учетом времени работы (учебы) нарушителя на основной работе.

Предлагается внести изменения в статью 321-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях в части предоставления возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки нарушителей на объект и в обратном направлении, что увеличит заинтересованность органов местной власти, предприятий, учреждений, организаций и в определенной степени сможет обеспечить потребность в безвозмездной работе для ликвидации последствий ведения военных действий

- добавил Мельничук.

Также документом предусматривается возможность назначения общественных работ как основного, так и дополнительного наказания, что позволит увеличить воспитательное воздействие на осужденных через общественно полезную работу.

Кроме того, предлагается урегулировать вопрос замены исправительных работ на штраф в случае призыва на военную службу лица после вынесения приговора суда о назначении наказания в виде исправительных работ и т.д.

Дополнение

Сейчас в соответствии со статьей 56 Уголовного кодекса, общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и выполняются не более четырех часов в день.

Напомним

Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение комендантского часа.

Павел Башинский

Политика
Гражданский кодекс Украины
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада