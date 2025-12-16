САП оскаржить скасування вироку ексслідчим, викритим на хабарництві в 50 тисяч доларів

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 6220 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 10797 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 13440 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 19235 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 18551 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20521 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28155 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21199 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19195 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16816 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 20435 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 18381 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 17622 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 23827 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 12546 перегляди
Публікації
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 2734 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 10447 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 62926 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 58527 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 65109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 38499 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 55616 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 55894 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 59687 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 94372 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Coca-Cola

САП оскаржить скасування вироку ексслідчим, викритим на хабарництві в 50 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Апеляційної палати ВАКС від 15 грудня 2025 року, яке скасовує вирок двом колишнім слідчим та оперуповноваженому за хабарництво. Провадження закрито через закінчення строків досудового розслідування згідно з "правками Лозового".

САП оскаржить скасування вироку ексслідчим, викритим на хабарництві в 50 тисяч доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Апеляційної палати ВАКС від 15 грудня 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Це рішення скасовує вирок двом колишнім слідчим Подільського УП ГУНП України у м. Києві та колишньому оперуповноваженому ГУНП України у м. Києві, викритим на хабарництві.

Йдеться про справу, у якій правоохоронців викрили на одержанні 50 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти вони обіцяли підозрюваному у справі про незаконний обіг прекурсорів не притягувати його до відповідальності за іншими епізодами та не перешкоджати подальшій незаконній діяльності.

Це провадження закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінально процесуального кодексу України - у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. Ця норма є складовою так званих "правок Лозового" - низки змін до КПК України, запропонованих народним депутатом України Андрієм Лозовим і внесених 2017 року. На даний час ці правки частково скасовані.

Водночас суд першої інстанції визнав експоліцейських винуватими за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив покарання - 9 років позбавлення волі, заборону обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та конфіскацію половини належного їм майна. У свою чергу, прокурор САП оскаржить рішення апеляційного суду в касаційному порядку.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що цей кейс є черговим прикладом того, як "правки Лозового" дозволяють закривати резонансні корупційні справи, зокрема щодо отримання багатотисячних хабарів.

Також САП закликала Верховну Раду повністю скасувати "правки Лозового". Там також наголосили на важливості скасування у частині, що дозволяє закривати кримінальні провадження через сплив строків досудового розслідування.

Нагадаємо

Печерський райсуд Києва скасував постанову про закриття кримінального провадження щодо директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими. Справа стосується можливого зловживання службовим становищем та повернена на розслідування.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Цивільний кодекс України
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Національний банк України
Верховна Рада України
Київ