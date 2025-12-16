САП оскаржить скасування вироку ексслідчим, викритим на хабарництві в 50 тисяч доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Апеляційної палати ВАКС від 15 грудня 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Це рішення скасовує вирок двом колишнім слідчим Подільського УП ГУНП України у м. Києві та колишньому оперуповноваженому ГУНП України у м. Києві, викритим на хабарництві.

Йдеться про справу, у якій правоохоронців викрили на одержанні 50 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти вони обіцяли підозрюваному у справі про незаконний обіг прекурсорів не притягувати його до відповідальності за іншими епізодами та не перешкоджати подальшій незаконній діяльності.

Це провадження закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінально процесуального кодексу України - у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. Ця норма є складовою так званих "правок Лозового" - низки змін до КПК України, запропонованих народним депутатом України Андрієм Лозовим і внесених 2017 року. На даний час ці правки частково скасовані.

Водночас суд першої інстанції визнав експоліцейських винуватими за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив покарання - 9 років позбавлення волі, заборону обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та конфіскацію половини належного їм майна. У свою чергу, прокурор САП оскаржить рішення апеляційного суду в касаційному порядку.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що цей кейс є черговим прикладом того, як "правки Лозового" дозволяють закривати резонансні корупційні справи, зокрема щодо отримання багатотисячних хабарів.

Також САП закликала Верховну Раду повністю скасувати "правки Лозового". Там також наголосили на важливості скасування у частині, що дозволяє закривати кримінальні провадження через сплив строків досудового розслідування.

