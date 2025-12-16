САП обжалует отмену приговора экс-следователям, уличенным во взяточничестве в 50 тысяч долларов

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 6442 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 11061 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 13674 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 19465 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 18732 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20615 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 28271 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21246 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19214 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16838 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
89%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных16 декабря, 03:17 • 20572 просмотра
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 18523 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 17768 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 23983 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 12715 просмотра
публикации
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 3118 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 10632 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 63105 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 58707 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 65277 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 38566 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 55680 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 55958 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 59748 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 94432 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Дія (сервис)
Coca-Cola

САП обжалует отмену приговора экс-следователям, уличенным во взяточничестве в 50 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Апелляционной палаты ВАКС от 15 декабря 2025 года, которое отменяет приговор двум бывшим следователям и оперуполномоченному за взяточничество. Производство закрыто из-за истечения сроков досудебного расследования согласно "правкам Лозового".

САП обжалует отмену приговора экс-следователям, уличенным во взяточничестве в 50 тысяч долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Апелляционной палаты ВАКС от 15 декабря 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Это решение отменяет приговор двум бывшим следователям Подольского УП ГУНП Украины в г. Киеве и бывшему оперуполномоченному ГУНП Украины в г. Киеве, уличенным во взяточничестве.

Речь идет о деле, в котором правоохранителей уличили в получении 50 тысяч долларов США неправомерной выгоды. За эти средства они обещали подозреваемому по делу о незаконном обороте прекурсоров не привлекать его к ответственности по другим эпизодам и не препятствовать дальнейшей незаконной деятельности.

Это производство закрыто на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины – в связи с истечением сроков досудебного расследования. Эта норма является составляющей так называемых "правок Лозового" – ряда изменений в УПК Украины, предложенных народным депутатом Украины Андреем Лозовым и внесенных в 2017 году. В настоящее время эти правки частично отменены.

В то же время суд первой инстанции признал экс-полицейских виновными по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание – 9 лет лишения свободы, запрет занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и конфискацию половины принадлежащего им имущества. В свою очередь, прокурор САП обжалует решение апелляционного суда в кассационном порядке.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что этот кейс является очередным примером того, как "правки Лозового" позволяют закрывать резонансные коррупционные дела, в частности, относительно получения многотысячных взяток.

Также САП призвала Верховную Раду полностью отменить "правки Лозового". Там также отметили важность отмены в части, позволяющей закрывать уголовные производства из-за истечения сроков досудебного расследования.

Напомним

Печерский райсуд Киева отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении директора юридического департамента НБУ Александра Зимы. Дело касается возможного злоупотребления служебным положением и возвращено на расследование.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Гражданский кодекс Украины
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Киев