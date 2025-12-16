САП обжалует отмену приговора экс-следователям, уличенным во взяточничестве в 50 тысяч долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Апелляционной палаты ВАКС от 15 декабря 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Это решение отменяет приговор двум бывшим следователям Подольского УП ГУНП Украины в г. Киеве и бывшему оперуполномоченному ГУНП Украины в г. Киеве, уличенным во взяточничестве.

Речь идет о деле, в котором правоохранителей уличили в получении 50 тысяч долларов США неправомерной выгоды. За эти средства они обещали подозреваемому по делу о незаконном обороте прекурсоров не привлекать его к ответственности по другим эпизодам и не препятствовать дальнейшей незаконной деятельности.

Это производство закрыто на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины – в связи с истечением сроков досудебного расследования. Эта норма является составляющей так называемых "правок Лозового" – ряда изменений в УПК Украины, предложенных народным депутатом Украины Андреем Лозовым и внесенных в 2017 году. В настоящее время эти правки частично отменены.

В то же время суд первой инстанции признал экс-полицейских виновными по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание – 9 лет лишения свободы, запрет занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и конфискацию половины принадлежащего им имущества. В свою очередь, прокурор САП обжалует решение апелляционного суда в кассационном порядке.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что этот кейс является очередным примером того, как "правки Лозового" позволяют закрывать резонансные коррупционные дела, в частности, относительно получения многотысячных взяток.

Также САП призвала Верховную Раду полностью отменить "правки Лозового". Там также отметили важность отмены в части, позволяющей закрывать уголовные производства из-за истечения сроков досудебного расследования.

Напомним

Печерский райсуд Киева отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении директора юридического департамента НБУ Александра Зимы. Дело касается возможного злоупотребления служебным положением и возвращено на расследование.