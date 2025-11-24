Продав гранатомет та боєприпаси за 2000 доларів: колишньому військовослужбовцю оголосили про підозру
Київ • УНН
51-річний чоловік, який був звільнений з військової служби за станом здоров'я, продав гранатомет та боєприпаси до нього за 2000 доларів США. Йому оголошено підозру за збут вогнепальної зброї, що передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Правоохоронці повідомили про підозру у збуті боєприпасів жителю Вінницької області - він продавав гранатомет та боєприпаси до нього за 2000 доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, 51-річний чоловік, якого звільнили з військової служби за станом здоров’я, продавав зброю і боєприпаси. Одному "клієнту" спочатку продав підствольний гранатомет (ймовірно, ГП-25 – ред) за 800 доларів, а після цього запропонував придбати ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 та боєприпаси до нього за 2000 доларів.
Під час зустрічі він передав покупцю гранатомет, боєприпаси до нього, разом із пороховими зарядами. За це він отримав гроші, але невдовзі після угоди його затримали.
Чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).
Санкція статі передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці викрили і затримали полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. Зловмисники намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур.