19:55 • 10492 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26546 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34885 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52145 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33781 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50293 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41305 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22941 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Намагалися збути понад 500 кг вибухівки: в Україні затримали полковника та двох військових

Київ • УНН

 • 5394 перегляди

В Україні затримали полковника та двох військовослужбовців. Вони продавали понад 500 кг вибухівки та боєприпаси на 88 тис. доларів США.

Намагалися збути понад 500 кг вибухівки: в Україні затримали полковника та двох військових

В Україні викрито та затримано полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів 

- йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, військові намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї "партії" становить 88 тис. доларів США.

Катували людей та викрадали майно: на Тернопільщині затримали групу військових - поліція15.10.25, 19:18 • 5645 переглядiв

Крім цього, під час обшуків у військових вилучено зброю і засоби ураження військового зразка: автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тис. набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.  Їм обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники ДБР.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Україна