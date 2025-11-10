Пытались сбыть более 500 кг взрывчатки: в Украине задержали полковника и двух военных
Киев • УНН
В Украине задержали полковника и двух военнослужащих. Они продавали более 500 кг взрывчатки и боеприпасы на 88 тыс. долларов США.
В Украине разоблачен и задержан полковник и двое военнослужащих по подозрению в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачен и задержан полковник и двое военнослужащих по подозрению в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов
По данным правоохранителей, военные пытались реализовать более 500 кг пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида (более 11 кг), 7 гранат и детонирующий шнур. Ориентировочная стоимость всей "партии" составляет 88 тыс. долларов США.
Пытали людей и похищали имущество: на Тернопольщине задержали группу военных - полиция15.10.25, 19:18 • 5610 просмотров
Кроме этого, во время обысков у военных изъято оружие и средства поражения военного образца: автомат, пистолет-пулемет, более 2 тыс. патронов, гранаты разных типов, выстрелы к гранатомету и контейнер с ракетой.
Всем троим задержанным прокуроры сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Им избраны меры пресечения.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГБР.