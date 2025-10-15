Пытали людей и похищали имущество: на Тернопольщине задержали группу военных - полиция

Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, вымогали деньги и отбирали имущество. Сейчас семерым фигурантам объявлены подозрения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и вымогали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Так, у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA и использовали его в собственных целях. Полицейские обнаружили транспортное средство на территории Киевской области.

Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие перехватили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Еще одно преступление задокументировано на Ивано-Франковщине. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, силой пересадили мужчину в собственное транспортное средство, а его машину угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию – угрожали физической расправой.

Тернопольские полицейские, бойцы роты полиции особого назначения при поддержке коллег из спецподразделений КОРД из четырех областей Украины реализовали масштабную спецоперацию по пресечению преступной деятельности военнослужащих.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. В процессуальном порядке задержаны шесть человек.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, транспортные средства, оружие и другие вещественные доказательства.

Добавим

Сейчас следователи полиции объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности. Продолжается досудебное расследование.