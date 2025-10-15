$41.750.14
Катували людей та викрадали майно: на Тернопільщині затримали групу військових - поліція

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

На Тернопільщині військові незаконно позбавляли волі, катували людей, вимагали гроші та відбирали майно. Сімом фігурантам оголошено підозри, триває досудове розслідування.

Катували людей та викрадали майно: на Тернопільщині затримали групу військових - поліція

Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Наразі сімом фігурантам оголошені підозри, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Як повідомили у Нацполіції, зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Ще один злочин задокументовано на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою.

Тернопільські поліцейські, бійці роти поліції особливого призначення за підтримки колег з спецпідрозділів КОРД з чотирьох областей України реалізували масштабну спецоперацію із припинення злочинної діяльності військовослужбовців.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази. 

Додамо

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. 

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Триває досудове розслідування. 

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Війна в Україні
Національна поліція України
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Київська область
Харківська область
Україна
Тернопіль