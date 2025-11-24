$42.270.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Продал гранатомет и боеприпасы за 2000 долларов: бывшему военнослужащему объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 792 просмотра

51-летний мужчина, уволенный с военной службы по состоянию здоровья, продал гранатомет и боеприпасы к нему за 2000 долларов США. Ему объявлено подозрение за сбыт огнестрельного оружия, что предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Продал гранатомет и боеприпасы за 2000 долларов: бывшему военнослужащему объявили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении в сбыте боеприпасов жителю Винницкой области - он продавал гранатомет и боеприпасы к нему за 2000 долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 51-летний мужчина, которого уволили с военной службы по состоянию здоровья, продавал оружие и боеприпасы. Одному "клиенту" сначала продал подствольный гранатомет (вероятно, ГП-25 – ред) за 800 долларов, а после этого предложил приобрести ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и боеприпасы к нему за 2000 долларов.

Во время встречи он передал покупателю гранатомет, боеприпасы к нему, вместе с пороховыми зарядами. За это он получил деньги, но вскоре после сделки его задержали.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правоохранители разоблачили и задержали полковника и двух военнослужащих по подозрению в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов. Злоумышленники пытались реализовать более 500 кг пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида (более 11 кг), 7 гранат и детонирующий шнур.

Евгений Устименко

