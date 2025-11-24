За 10 тыс. долларов принимали "нужные" решения в судах: в Одессе разоблачены судья и адвокат

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 11470 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 12581 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 14326 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 21084 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 28783 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31075 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35401 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26761 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22786 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20012 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4.2м/с
75%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от ранее опубликованного документа - New York Times23 ноября, 22:54 • 11321 просмотра
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 15655 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 13650 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 16032 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 19651 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 11470 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 48232 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 125909 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 88721 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 93304 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 1110 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 1834 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 34512 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 45212 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 47080 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Фокс Ньюс

За 10 тыс. долларов принимали "нужные" решения в судах: в Одессе разоблачены судья и адвокат

Киев • УНН

 • 280 просмотра

В Одессе судья и адвокат разоблачены на подстрекательстве к получению 10 тыс. долларов взятки за принятие решения по гражданскому делу. Их задержали после получения второй части средств, к судье и адвокату применены меры пресечения в виде залога.

За 10 тыс. долларов принимали "нужные" решения в судах: в Одессе разоблачены судья и адвокат

В Одессе судью одного из районных судов и адвоката разоблачили в подстрекательстве к получению взятки в размере 10 тыс. долларов за принятие решения по гражданскому делу в пользу лица. Они были задержаны сразу после получения второй части денег. Об этом сообщает САП, пишет УНН.

По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении судье одного из районных судов г. Одессы и адвокату, которых разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за вынесение судебного решения по гражданскому делу в пользу лица. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины,

- говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что судья и адвокат, являющийся его близким родственником, убедили ответчика по гражданскому делу в необходимости предоставления неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу. Согласно договоренности денежные средства должны были передаваться двумя траншами. Следствием задокументирован факт передачи 10 тыс. долл. США.

Лица были разоблачены детективами НАБУ совместно с СБУ сразу после получения второй части средств.

На сегодня к судье применена мера пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн, к адвокату – залог в размере 514 тыс. гривен.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Не уплатил 12 млн грн налогов после продажи элитных квартир: экс-депутату Киевсовета Комарницкому сообщили о подозрении21.11.25, 15:29 • 2389 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Гражданский кодекс Украины
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Одесса