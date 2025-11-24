За 10 тыс. долларов принимали "нужные" решения в судах: в Одессе разоблачены судья и адвокат
Киев • УНН
В Одессе судья и адвокат разоблачены на подстрекательстве к получению 10 тыс. долларов взятки за принятие решения по гражданскому делу. Их задержали после получения второй части средств, к судье и адвокату применены меры пресечения в виде залога.
В Одессе судью одного из районных судов и адвоката разоблачили в подстрекательстве к получению взятки в размере 10 тыс. долларов за принятие решения по гражданскому делу в пользу лица. Они были задержаны сразу после получения второй части денег. Об этом сообщает САП, пишет УНН.
По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении судье одного из районных судов г. Одессы и адвокату, которых разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за вынесение судебного решения по гражданскому делу в пользу лица. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины,
В рамках досудебного расследования установлено, что судья и адвокат, являющийся его близким родственником, убедили ответчика по гражданскому делу в необходимости предоставления неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу. Согласно договоренности денежные средства должны были передаваться двумя траншами. Следствием задокументирован факт передачи 10 тыс. долл. США.
Лица были разоблачены детективами НАБУ совместно с СБУ сразу после получения второй части средств.
На сегодня к судье применена мера пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн, к адвокату – залог в размере 514 тыс. гривен.
Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.
