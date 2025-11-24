235 тисяч грн хабарів і "чорна" бухгалтерія: на Прикарпатті у підрозділі Держпраці викрито корупційну мережу
Київ • УНН
На Івано-Франківщині прокурори викрили корупційну схему в підрозділі Держпраці, де посадовці отримали щонайменше 235 тисяч гривень хабарів. Чотирьом фігурантам, включаючи керівників управління, уже оголошено підозру.
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проведено комплекс слідчих (розшукових) дій за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці
За результатами проведених слідчих дій 4 особам повідомлено про підозру, а саме:
- начальнику управління Державної служби з питань праці;
- начальнику та заступнику начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці;
- директору одного з підприємств м. Івано-Франківська.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 -2 КК України.
За даними слідства, посадовці разом із посередниками систематично отримували кошти від підприємств за:
- фіктивні навчання з питань охорони праці та видачу посвідчень;
- невиявлення порушень під час перевірок та розслідування нещасних випадків;
- виготовлення дозвільних документів для робіт із підвищеною небезпекою.
Правоохоронці задокументували отримання неправомірної вигоди у сумі 235 тисяч гривень. Окрім цього, в ході обшуків вилучено "чорнову" бухгалтерію ще на сотні тисяч гривень.
За клопотанням прокурора Івано-Франківським міським судом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
