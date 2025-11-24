235 тисяч грн хабарів і "чорна" бухгалтерія: на Прикарпатті у підрозділі Держпраці викрито корупційну мережу

$42.270.11
11:25 • 4346 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 9660 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 8148 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 7998 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 7210 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31512 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22551 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23340 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28544 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32683 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 17068 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 30461 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16923 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13029 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 10779 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 31496 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 57926 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 135416 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 97773 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 102018 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Антоніу Кошта
Гітанас Науседа
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Дніпропетровська область
Польща
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13056 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16951 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 38196 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 48766 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 50505 перегляди
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Дипломатка
Financial Times

235 тисяч грн хабарів і "чорна" бухгалтерія: на Прикарпатті у підрозділі Держпраці викрито корупційну мережу

Київ • УНН

 • 466 перегляди

На Івано-Франківщині прокурори викрили корупційну схему в підрозділі Держпраці, де посадовці отримали щонайменше 235 тисяч гривень хабарів. Чотирьом фігурантам, включаючи керівників управління, уже оголошено підозру.

235 тисяч грн хабарів і "чорна" бухгалтерія: на Прикарпатті у підрозділі Держпраці викрито корупційну мережу

Прокурори викрили корупційну схему у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині, де посадовці отримали щонайменше 235 тисяч гривень хабарів за фіктивні послуги та приховування порушень. Чотирьом фігурантам уже оголошено підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проведено комплекс слідчих (розшукових) дій за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

- йдеться у повідомленні.

За результатами проведених слідчих дій 4 особам повідомлено про підозру, а саме:

  • начальнику управління Державної служби з питань праці;
    • начальнику та заступнику начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці;
      • директору одного з підприємств м. Івано-Франківська.

        Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 -2 КК України.

        За даними слідства, посадовці разом із посередниками систематично отримували кошти від підприємств за: 

        • фіктивні навчання з питань охорони праці та видачу посвідчень;
          • невиявлення порушень під час перевірок та розслідування нещасних випадків;
            • виготовлення дозвільних документів для робіт із підвищеною небезпекою.

              Правоохоронці задокументували отримання неправомірної вигоди у сумі 235 тисяч гривень. Окрім цього, в ході обшуків вилучено "чорнову" бухгалтерію ще на сотні тисяч гривень.

              За клопотанням прокурора Івано-Франківським міським судом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

              За 10 тис. доларів ухвалювали "потрібні" рішення в судах: в Одесі викрито суддю та адвоката24.11.25, 10:29 • 1704 перегляди

              Ольга Розгон

              СуспільствоКримінал та НП
              Обшук
              Генеральний прокурор (Україна)
              Україна
              Івано-Франківськ