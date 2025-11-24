235 тысяч гривен взяток и "черная" бухгалтерия: на Прикарпатье в подразделении Гоструда разоблачена коррупционная сеть

$42.270.11
11:25
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
07:12
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 06:19
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
24 ноября, 06:00
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
Популярные новости
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат
24 ноября, 02:49
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G8
24 ноября, 05:08
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
07:49
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
08:11
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
08:21
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов
21 ноября, 17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом
22 ноября, 19:12
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
22 ноября, 08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме
22 ноября, 07:49
235 тысяч гривен взяток и "черная" бухгалтерия: на Прикарпатье в подразделении Гоструда разоблачена коррупционная сеть

Киев • УНН

 408 просмотра

В Ивано-Франковской области прокуроры разоблачили коррупционную схему в подразделении Гоструда, где должностные лица получили не менее 235 тысяч гривен взяток. Четырем фигурантам, включая руководителей управления, уже объявлено подозрение.

235 тысяч гривен взяток и "черная" бухгалтерия: на Прикарпатье в подразделении Гоструда разоблачена коррупционная сеть

Прокуроры разоблачили коррупционную схему в подразделении Гоструда на Ивано-Франковщине, где должностные лица получили не менее 235 тысяч гривен взяток за фиктивные услуги и сокрытие нарушений. Четырем фигурантам уже объявлено подозрение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры проведен комплекс следственных (розыскных) действий по фактам систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда

- говорится в сообщении.

По результатам проведенных следственных действий 4 лицам сообщено о подозрении, а именно:

  • начальнику управления Государственной службы по вопросам труда;
    • начальнику и заместителю начальника Управления инспекционной деятельности Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда;
      • директору одного из предприятий г. Ивано-Франковска.

        Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

        По данным следствия, должностные лица вместе с посредниками систематически получали средства от предприятий за: 

        • фиктивные обучения по вопросам охраны труда и выдачу удостоверений;
          • невыявление нарушений при проверках и расследовании несчастных случаев;
            • изготовление разрешительных документов для работ с повышенной опасностью.

              Правоохранители задокументировали получение неправомерной выгоды в сумме 235 тысяч гривен. Кроме этого, в ходе обысков изъята "черновая" бухгалтерия еще на сотни тысяч гривен.

              По ходатайству прокурора Ивано-Франковским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

              За 10 тыс. долларов принимали "нужные" решения в судах: в Одессе разоблачены судья и адвокат
24.11.25, 10:29

              Ольга Розгон

              ОбществоКриминал и ЧП
              Обыск
              Генеральный прокурор Украины
              Украина
              Ивано-Франковск