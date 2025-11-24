235 тысяч гривен взяток и "черная" бухгалтерия: на Прикарпатье в подразделении Гоструда разоблачена коррупционная сеть

В Ивано-Франковской области прокуроры разоблачили коррупционную схему в подразделении Гоструда, где должностные лица получили не менее 235 тысяч гривен взяток. Четырем фигурантам, включая руководителей управления, уже объявлено подозрение.

Прокуроры разоблачили коррупционную схему в подразделении Гоструда на Ивано-Франковщине, где должностные лица получили не менее 235 тысяч гривен взяток за фиктивные услуги и сокрытие нарушений. Четырем фигурантам уже объявлено подозрение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН. При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры проведен комплекс следственных (розыскных) действий по фактам систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда - говорится в сообщении. По результатам проведенных следственных действий 4 лицам сообщено о подозрении, а именно: начальнику управления Государственной службы по вопросам труда; начальнику и заместителю начальника Управления инспекционной деятельности Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда; директору одного из предприятий г. Ивано-Франковска. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. По данным следствия, должностные лица вместе с посредниками систематически получали средства от предприятий за: фиктивные обучения по вопросам охраны труда и выдачу удостоверений; невыявление нарушений при проверках и расследовании несчастных случаев; изготовление разрешительных документов для работ с повышенной опасностью. Правоохранители задокументировали получение неправомерной выгоды в сумме 235 тысяч гривен. Кроме этого, в ходе обысков изъята "черновая" бухгалтерия еще на сотни тысяч гривен. По ходатайству прокурора Ивано-Франковским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.