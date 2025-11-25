Обіцяли поставити дрони на 28 млн грн, але вивели кошти за кордон: двом підприємцям повідомленно про підозру
Директору та бенефіціарному власнику приватного товариства заочно повідомлено про підозру у привласненні 28 млн грн, виділених на закупівлю дронів для державного замовлення. Обох підозрюваних оголошено в міжнародний розшук після виведення коштів за кордон через фіктивні структури.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва заочно повідомлено про підозру директору та бенефіціарному власнику приватного товариства, яке повинно було поставити українській компанії партію дронів для виконання державного замовлення
Встановлено, що у 2024 році директор товариства пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Компанія-замовник перерахувала на рахунки підприємства 28 млн грн, розраховуючи на швидку поставку необхідної техніки. За даними слідства, отримані кошти директор перевів в американські долари й через фіктивні структури переказав на рахунок юридичної особи у Словаччині.
До реалізації схеми, як встановлено, був залучений і його батько - бенефіціарний власник товариства. Він контактував із замовниками, представлявся успішним підприємцем та створював видимість реальної діяльності, що сприяло незаконному заволодінню коштами. Обох підозрюваних, які переховуються за межами України, оголошено в міжнародний розшук.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до схеми. Досудове розслідування здійснює СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Примітка
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
