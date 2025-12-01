На Київщині директору підприємства оголосили підозру у постачанні неякісної військової форми на 1,7 млн грн
Київ • УНН
Директору приватного підприємства на Київщині оголосили підозру за привласнення 1,7 млн грн. Він поставив неякісну форму для добровольчого формування, використовуючи неналежні матеріали та порушуючи технологію.
На Київщині директору приватного підприємства повідомили про підозру у привласненні 1,7 млн грн: під час пошиття форми для добровольчого формування були використані неякісні матеріали та допущені порушення технології, що підтвердили експертизи після скарг військових. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.
Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, та привласнив майже 1,7 млн грн бюджетних коштів, перерахованих за договором
Отримавши форму, військові звернулися зі скаргами на низьку якість виробів.
Прокуратура розпочала досудове розслідування. Результати проведених експертиз підтвердили: поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.
Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили директору про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
