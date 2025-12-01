На Київщині директору підприємства оголосили підозру у постачанні неякісної військової форми на 1,7 млн грн

На Київщині директору приватного підприємства повідомили про підозру у привласненні 1,7 млн грн: під час пошиття форми для добровольчого формування були використані неякісні матеріали та допущені порушення технології, що підтвердили експертизи після скарг військових. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.

Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, та привласнив майже 1,7 млн грн бюджетних коштів, перерахованих за договором