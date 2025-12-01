$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 118 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 2332 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 10348 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 13317 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 23360 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 16723 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 27863 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36514 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49157 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41695 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
На Київщині директору підприємства оголосили підозру у постачанні неякісної військової форми на 1,7 млн грн

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Директору приватного підприємства на Київщині оголосили підозру за привласнення 1,7 млн грн. Він поставив неякісну форму для добровольчого формування, використовуючи неналежні матеріали та порушуючи технологію.

На Київщині директору підприємства оголосили підозру у постачанні неякісної військової форми на 1,7 млн грн

На Київщині директору приватного підприємства повідомили про підозру у привласненні 1,7 млн грн: під час пошиття форми для добровольчого формування були використані неякісні матеріали та допущені порушення технології, що підтвердили експертизи після скарг військових. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.

Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, та привласнив майже 1,7 млн грн бюджетних коштів, перерахованих за договором

- йдеться у повідомленні.

Отримавши форму, військові звернулися зі скаргами на низьку якість виробів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування. Результати проведених експертиз підтвердили: поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили директору про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Обіцяли поставити дрони на 28 млн грн, але вивели кошти за кордон: двом підприємцям повідомленно про підозру 25.11.25, 15:12 • 4091 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НПКиївська область
Державний бюджет
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Біла Церква