Атака рф на Тернопіль 19 листопада: окупанти могли застосувати ракету Х-101 - Ігнат

Під час атаки на Тернопіль 19 листопада російські окупанти могли використати стратегічну крилату ракету Х-101 класу "повітря-земля". Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

За словами Ігната, росіяни використали ракети Х-101, ракети "Калібр" та одну балістичну ракету - остання була пущена з північного напрямку.

Він зазначив, що пусків ракет "Кинжал" з літаків російської стратегічної авіації не було. Також не було пусків ракет з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, сказав Ігнат.

Водночас у Національній поліції України повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Тернополі загинуло 16 чоловік, 64 отримали поранення.

Додатково

Ракета Х-101 є стратегічною крилатою ракетою повітряного базування класу "повітря-земля". Вона має дальність польоту до 5500 км, вагу бойової частини до 960 кг і є носієм для ядерної модифікації Х-102.

Дану ракету використовують для запуску зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС. Спочатку росіяни використовували цю ракету в Сирії, а починаючи з лютого 2022 року - під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Це не перший випадок, коли росіяни використовують ракети Х-101, а також Х-22, Х-55 тощо для ударів по Україні. Зазвичай ракети Х-101 використовуються для ударів по українській енергетиці і іншим об’єктам цивільної інфраструктури.

14 січня 2023 року окупанти вдарили ракетою Х-22 по багатоповерховому будинку в Дніпрі - там загинули діти і дорослі.

28 квітня 2023 року ударом ракети Х-101 було знищено частину багатоповерхового будинку в Умані Черкаської області, що також призвело до жертв серед цивільних.

8 липня 2024 року російські війська завдали удару ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдіт" у Києві. В результаті загинули і постраждали люди, серед яких - діти з серйозними хворобами.

Нагадаємо

Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки рф ракетами та ударними дронами.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, у Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. Є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Відомо про десятки постраждалих, дев’ять людей загинуло.

Також УНН повідомляв, що після російської атаки в Тернополі зафіксовано шестикратне перевищення вмісту хлору в повітрі.