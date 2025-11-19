рф атакувала Тернопіль ракетами та "шахедами": є руйнування багатоповерхівки і постраждалі
Київ • УНН
Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про ракетну та дронову атаку рф на місто. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі.
Тернопіль зазнав атаки рф ракетами та ударними дронами, є пошкодження житлових будинків і постраждалі, повідомив мер міста Сергій Надал у середу у Telegram, пише УНН.
Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вказав у Telegram: "Тернопіль росіяни обстріляли ракетами і дронами, зруйнували багатоповерхівку та іншу інфраструктуру. Потвори, рідкісні потвори".
