росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
Київ • УНН
19 листопада росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до аварійних вимкнень світла в кількох областях. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки після стабілізації безпекової ситуації.
У середу, 19 листопада росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до аварійних вимкнень світла у кількох областях. Про це інформує Міністерство енергетики України, передає УНН.
росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру.Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії
У відомстві повідомили, що як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.
Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією", - закликали у Міненерго.
Нагадаємо
У ніч проти 19 листопада в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що російська армія підняла в небо стратегічні бомбардувальники. Зафіксовано активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
