У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки чергової нічної масованої атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами, вказавши, що у Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки і відомо про 9 загиблих і десятки постраждалих, також є постраждалі в інших областях, пише УНН.

Деталі

"У багатьох наших регіонах зараз триває ліквідація наслідків російської атаки. Відомо про більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу – балістична, крилаті, – які випустила за цю ніч росія по Україні", - написав Президент у соцмережах.

У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що "масований удар ще з вечора був по нашому Харкову". "Десятки людей у місті поранено, серед них є діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру", - вказав він.

"Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина", - поінформував Зеленський.

