Ексклюзив
08:21 • 4214 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:10 • 6378 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo
Ексклюзив
08:06 • 9222 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 12810 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 10034 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 24021 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 17668 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29131 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49914 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38932 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами

Київ • УНН

 • 5202 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки рф понад 470 дронами та 48 ракетами. У Тернополі зафіксовані влучання у житлові будинки, що призвело до 9 загиблих.

У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки чергової нічної масованої атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами, вказавши, що у Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки і відомо про 9 загиблих і десятки постраждалих, також є постраждалі в інших областях, пише УНН.

Деталі

"У багатьох наших регіонах зараз триває ліквідація наслідків російської атаки. Відомо про більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу – балістична, крилаті, – які випустила за цю ніч росія по Україні", - написав Президент у соцмережах.

У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним

- повідомив Зеленський.

рф атакувала Тернопіль ракетами та "шахедами": є руйнування багатоповерхівки і постраждалі19.11.25, 08:12 • 2258 переглядiв

Президент зазначив, що "масований удар ще з вечора був по нашому Харкову". "Десятки людей у місті поранено, серед них є діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру", - вказав він.

"Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина", - поінформував Зеленський.

рф атакувала енергетику на Прикарпатті: вибухи лунали у Бурштині, 3 постраждалих, серед них діти19.11.25, 08:59 • 1478 переглядiв

Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба - ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає

- наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

