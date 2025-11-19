рф атакувала енергетику на Прикарпатті: вибухи лунали у Бурштині, 3 постраждалих, серед них діти
Київ • УНН
В Івано-Франківському районі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, постраждали троє людей, включаючи двох дітей. Пошкоджено одне домогосподарство, вибухи також зафіксовано у Львові та Бурштині.
Івано-Франківська область у ніч на 19 листопада зазнала атаки рф, ворог бив по енергетиці, вибухи лунали у Бурштині, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них - двоє дітей, повідомили у середу голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
Важка ніч для Прикарпаття. Ворог вчергове завдав удару по нашій області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них - двоє дітей
Зі слів голови ОВА, постраждалим надається необхідна медична допомога.
На цей час, за її даними, відомо про пошкодження одного домогосподарства.
"Вибухи були у Львові, Бурштині. рф била, зокрема, по енергетиці", - вказав також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Над Львовом густий дим після атаки рф: мер каже, загрози для здоров'я не становить, але радить закрити вікна19.11.25, 08:35 • 2078 переглядiв