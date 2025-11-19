Над Львовом густий дим після атаки рф: мер каже, загрози для здоров'я не становить, але радить закрити вікна
Київ • УНН
Ворог влучив у цивільні складські приміщення у Львові, спричинивши загоряння шин та густий дим. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я.
Над Львовом спостерігається густий дим після влучання ворогом у склади, повідомив мер міста Андрій Садовий, вказавши, що, попередньо, без загрози для здоров'я, але радить закрити вікна, пише УНН.
Густий дим над Львовом - це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема
Поки, з його слів, це вся підтверджена інформація про влучання.
За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна
Нагадаємо
У ніч на 19 листопада Львів та область були атаковані рф ракетами та дронами. Постраждали енергетичний об'єкт, деревообробне підприємство та склади, без жертв.