Над Львовом густий дим після атаки рф: мер каже, загрози для здоров'я не становить, але радить закрити вікна

07:17
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:59
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
05:06
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
03:05
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Ексклюзив
18 листопада, 14:29
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"
18 листопада, 23:06
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
19 листопада, 00:52
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям
01:42
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
02:01
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності
02:38
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва
18 листопада, 14:26
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 07:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Туреччина
Китай
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
18 листопада, 11:51
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
18 листопада, 10:16
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юрі
18 листопада, 10:02
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ту-95
Facebook

Над Львовом густий дим після атаки рф: мер каже, загрози для здоров'я не становить, але радить закрити вікна

Київ • УНН

 • 2052 перегляди

Ворог влучив у цивільні складські приміщення у Львові, спричинивши загоряння шин та густий дим. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я.

Над Львовом густий дим після атаки рф: мер каже, загрози для здоров'я не становить, але радить закрити вікна
t.me/andriysadovyi

Над Львовом спостерігається густий дим після влучання ворогом у склади, повідомив мер міста Андрій Садовий, вказавши, що, попередньо, без загрози для здоров'я, але радить закрити вікна, пише УНН.

Густий дим над Львовом - це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема

- зазначив Садовий у Telegram.

Поки, з його слів, це вся підтверджена інформація про влучання.

За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна

- вказав Садовий.

Нагадаємо

У ніч на 19 листопада Львів та область були атаковані рф ракетами та дронами. Постраждали енергетичний об'єкт, деревообробне підприємство та склади, без жертв.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Андрій Садовий
Львів