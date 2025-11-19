$42.090.03
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:59 • 8948 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
05:06 • 20870 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
03:05 • 15586 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 27915 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49176 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38566 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 44867 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62450 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 26970 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
Львів та область зазнали атаки рф ракетами і дронами: зачепило енергетику

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

У ніч на 19 листопада Львів та область були атаковані рф ракетами та дронами. Постраждали енергетичний об'єкт, деревообробне підприємство та склади, без жертв.

Львів та область зазнали атаки рф ракетами і дронами: зачепило енергетику

Львів та область у ніч на 19 листопада зазнали атаки рф ракетами та дронами, постраждав об'єкт енергетики, деревообробне підприємство і склади, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих

- написав Козицький.

"Вибухи були у Львові, Бурштині. рф била, зокрема, по енергетиці", - вказав також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Системи життєзабезпечення області, зі слів голови ОВА, працюють в штатному режимі.

рф атакувала Тернопіль ракетами та "шахедами": є руйнування багатоповерхівки і постраждалі19.11.25, 08:12 • 1690 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Львівська область
Львів