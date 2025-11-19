Львів та область зазнали атаки рф ракетами і дронами: зачепило енергетику
Київ • УНН
У ніч на 19 листопада Львів та область були атаковані рф ракетами та дронами. Постраждали енергетичний об'єкт, деревообробне підприємство та склади, без жертв.
Львів та область у ніч на 19 листопада зазнали атаки рф ракетами та дронами, постраждав об'єкт енергетики, деревообробне підприємство і склади, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих
"Вибухи були у Львові, Бурштині. рф била, зокрема, по енергетиці", - вказав також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Системи життєзабезпечення області, зі слів голови ОВА, працюють в штатному режимі.
