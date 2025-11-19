В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия очередной ночной массированной атаки рф более чем 470 дронами и 48 ракетами, указав, что в Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки и известно о 9 погибших и десятках пострадавших, также есть пострадавшие в других областях, пишет УНН.

Детали

"Во многих наших регионах сейчас продолжается ликвидация последствий российской атаки. Известно о более чем 470 ударных дронах, 48 ракетах разного типа – баллистические, крылатые, – которые выпустила за эту ночь Россия по Украине", - написал Президент в соцсетях.

В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным - сообщил Зеленский.

рф атаковала Тернополь ракетами и дронами: есть разрушения многоэтажки и пострадавшие

Президент отметил, что "массированный удар еще с вечера был по нашему Харькову". "Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура", - указал он.

"Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое человек ранены, и из них двое – это дети. На Львовщине били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек на Донетчине. Были под ударом и Киевщина, Николаевщина, Черкасщина, Черниговщина, Днепровщина", - проинформировал Зеленский.

рф атаковала энергетику на Прикарпатье: взрывы раздавались в Бурштыне, 3 пострадавших, среди них дети