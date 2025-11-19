$42.090.03
48.790.00
ukenru
Эксклюзив
08:21 • 2934 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
08:10 • 3806 просмотра
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo
Эксклюзив
08:06 • 6236 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
07:42 • 11354 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
07:17 • 8808 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию: ожидаются встречи с Эрдоганом и спецпосланником Трампа УиткоффомPhoto
05:06 • 23691 просмотра
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
03:05 • 17419 просмотра
Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios
18 ноября, 22:19 • 29025 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млнPhoto
18 ноября, 19:06 • 49838 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18 ноября, 18:35 • 38873 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетами

Киев • УНН

 • 5048 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях ночной атаки рф более 470 дронами и 48 ракетами. В Тернополе зафиксированы попадания в жилые дома, что привело к 9 погибшим.

В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия очередной ночной массированной атаки рф более чем 470 дронами и 48 ракетами, указав, что в Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки и известно о 9 погибших и десятках пострадавших, также есть пострадавшие в других областях, пишет УНН.

Детали

"Во многих наших регионах сейчас продолжается ликвидация последствий российской атаки. Известно о более чем 470 ударных дронах, 48 ракетах разного типа – баллистические, крылатые, – которые выпустила за эту ночь Россия по Украине", - написал Президент в соцсетях.

В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным

- сообщил Зеленский.

рф атаковала Тернополь ракетами и дронами: есть разрушения многоэтажки и пострадавшие19.11.25, 08:12 • 2146 просмотров

Президент отметил, что "массированный удар еще с вечера был по нашему Харькову". "Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура", - указал он.

"Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое человек ранены, и из них двое – это дети. На Львовщине били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек на Донетчине. Были под ударом и Киевщина, Николаевщина, Черкасщина, Черниговщина, Днепровщина", - проинформировал Зеленский.

рф атаковала энергетику на Прикарпатье: взрывы раздавались в Бурштыне, 3 пострадавших, среди них дети19.11.25, 08:59 • 1392 просмотра

Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на россию недостаточно. Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность - ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Львовская область
Донецкая область
Николаевская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Черкасская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Владимир Зеленский
Украина
Тернополь
Харьков