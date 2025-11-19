У Тернополі після атаки рф перевищення вмісту хлору в повітрі в 6 разів - ОВА
Київ • УНН
Після атаки рф у Тернополі зафіксовано шестикратне перевищення вмісту хлору в повітрі. Мешканцям рекомендовано залишатися вдома та зачинити вікна.
Рівень хлору в повітрі у Тернополі після атаки рф, попередньо, перевищує норму в 6 разів, повідомили у Тернопільській ОВА у середу у Telegram, порадивши людям не виходити по можливості з дому і зачинити вікна, пише УНН.
За попередньою оперативною інформацією, вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів. По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних
Мер Тернополя Сергій Надал закликав "всіх жителів масиву "Сонячний" зачинити вікна, доки ще триває гасіння пожежі".
Нагадаємо
Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки рф ракетами та ударними дронами.
Як повідомив Президент Володимир Зеленський, у Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. Є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Відомо про десятки постраждалих, дев’ять людей загинуло.