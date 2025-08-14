Усик отримав травму: переговори щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером відкладені

WBO вже почала переговори щодо бою Усик-Паркер, втім наразі український боксер просить відкласти бій. В офіційному листі команда Олександра Усика зазначила про травму українського чемпіона, передає УНН із посиланням на The Independent та Sky Sports.

Деталі

Переговори зазнали невдачі через травму українського чемпіона.

[Усик] вчора надіслав листа, в якому зазначив, що просить про продовження терміну, оскільки він травмований, перш ніж йому буде наказано щось робити - повідомив промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports.

Його команда написала листа з проханням про відстрочку до моменту, коли він повинен буде захищати титул. Що б не сталося, факт залишається фактом: Джозеф Паркер або буде битися як чемпіон, якщо Усик відмовиться від титулу, або буде битися з Усиком за титул", передає The Independent.

Нагадаємо

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за очками та вперше став абсолютним чемпіоном у важкій вазі у травні 2024 року, а потім відмовився від титулу IBF, щоб провести матч-реванш з британцем. У грудні він знову переміг Ф'юрі за очками та зберіг решту поясів.

Потім він нокаутував Дюбуа, якого Усик також переміг у 2023 році, і в липні сучасний великий повернув собі абсолютний статус у важкій вазі.

УНН передавав, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій, призначивши його на 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Усик підтвердив готовність до "трилогії".