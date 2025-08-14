Усик отримав травму: переговори щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером відкладені

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14:49 • 13475 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 18605 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 20633 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 18119 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 23235 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 38028 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 119358 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 65999 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 62668 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 56144 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
43%
755мм
Популярнi новини
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo14 серпня, 08:48 • 103500 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов14 серпня, 08:55 • 51739 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 68760 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 26873 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 19610 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14:49 • 13477 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 18607 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 20635 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 19647 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 26911 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Махмуд Аббас
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 5448 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 68883 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 50940 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 71624 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 123633 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Мі-8
Starlink
YouTube

Усик отримав травму: переговори щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером відкладені

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Олександр Усик отримав травму, що призвело до відтермінування переговорів щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером. WBO вже розпочала переговори, але команда українського чемпіона просить відкласти бій.

Усик отримав травму: переговори щодо потенційного титульного бою з Джозефом Паркером відкладені

WBO вже почала переговори щодо бою Усик-Паркер, втім наразі український боксер просить відкласти бій. В офіційному листі команда Олександра Усика зазначила про травму українського чемпіона, передає УНН із посиланням на The Independent та Sky Sports.

Деталі

Переговори зазнали невдачі через травму українського чемпіона.

[Усик] вчора надіслав листа, в якому зазначив, що просить про продовження терміну, оскільки він травмований, перш ніж йому буде наказано щось робити

- повідомив промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports.

Його команда написала листа з проханням про відстрочку до моменту, коли він повинен буде захищати титул. Що б не сталося, факт залишається фактом: Джозеф Паркер або буде битися як чемпіон, якщо Усик відмовиться від титулу, або буде битися з Усиком за титул", передає The Independent.

Нагадаємо

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за очками та вперше став абсолютним чемпіоном у важкій вазі у травні 2024 року, а потім відмовився від титулу IBF, щоб провести матч-реванш з британцем. У грудні він знову переміг Ф'юрі за очками та зберіг решту поясів.

Потім він нокаутував Дюбуа, якого Усик також переміг у 2023 році, і в липні сучасний великий повернув собі абсолютний статус у важкій вазі.

УНН передавав, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій, призначивши його на 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Усик підтвердив готовність до "трилогії".

Ігор Тележніков

Спорт
Олександр Усик
Лондон