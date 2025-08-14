Усик получил травму: переговоры о потенциальном титульном бое с Джозефом Паркером отложены

$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 13766 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 19001 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 20993 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 18350 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 23489 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 38294 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 120336 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 66466 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 63130 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 56540 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 104984 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 52491 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 69809 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 27244 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 19953 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 13780 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 19032 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 21021 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 19957 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 27248 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 5562 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 69818 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 51207 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 71862 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 123854 просмотра
Усик получил травму: переговоры о потенциальном титульном бое с Джозефом Паркером отложены

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Александр Усик получил травму, что привело к отсрочке переговоров о потенциальном титульном бое с Джозефом Паркером. WBO уже начала переговоры, но команда украинского чемпиона просит отложить бой.

Усик получил травму: переговоры о потенциальном титульном бое с Джозефом Паркером отложены

WBO уже начала переговоры о бое Усик-Паркер, однако пока украинский боксер просит отложить бой. В официальном письме команда Александра Усика сообщила о травме украинского чемпиона, передает УНН со ссылкой на The Independent и Sky Sports.

Детали

Переговоры потерпели неудачу из-за травмы украинского чемпиона.

[Усик] вчера прислал письмо, в котором отметил, что просит о продлении срока, поскольку он травмирован, прежде чем ему будет приказано что-либо делать

- сообщил промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports.

Его команда написала письмо с просьбой об отсрочке до момента, когда он должен будет защищать титул. Что бы ни случилось, факт остается фактом: Джозеф Паркер либо будет драться как чемпион, если Усик откажется от титула, либо будет драться с Усиком за титул", передает The Independent.

Напомним

Александр Усик победил Тайсона Фьюри по очкам и впервые стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе в мае 2024 года, а затем отказался от титула IBF, чтобы провести матч-реванш с британцем. В декабре он снова победил Фьюри по очкам и сохранил остальные пояса.

Затем он нокаутировал Дюбуа, которого Усик также победил в 2023 году, и в июле современный великий вернул себе абсолютный статус в тяжелом весе.

УНН передавал, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, назначив его на 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик подтвердил готовность к "трилогии".

Игорь Тележников

спорт
Александр Усик
Лондон