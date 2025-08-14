Усик получил травму: переговоры о потенциальном титульном бое с Джозефом Паркером отложены

WBO уже начала переговоры о бое Усик-Паркер, однако пока украинский боксер просит отложить бой. В официальном письме команда Александра Усика сообщила о травме украинского чемпиона, передает УНН со ссылкой на The Independent и Sky Sports.

Детали

Переговоры потерпели неудачу из-за травмы украинского чемпиона.

[Усик] вчера прислал письмо, в котором отметил, что просит о продлении срока, поскольку он травмирован, прежде чем ему будет приказано что-либо делать - сообщил промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports.

Его команда написала письмо с просьбой об отсрочке до момента, когда он должен будет защищать титул. Что бы ни случилось, факт остается фактом: Джозеф Паркер либо будет драться как чемпион, если Усик откажется от титула, либо будет драться с Усиком за титул", передает The Independent.

Напомним

Александр Усик победил Тайсона Фьюри по очкам и впервые стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе в мае 2024 года, а затем отказался от титула IBF, чтобы провести матч-реванш с британцем. В декабре он снова победил Фьюри по очкам и сохранил остальные пояса.

Затем он нокаутировал Дюбуа, которого Усик также победил в 2023 году, и в июле современный великий вернул себе абсолютный статус в тяжелом весе.

УНН передавал, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, назначив его на 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик подтвердил готовность к "трилогии".