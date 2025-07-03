Трилогія: Ф'юрі викликав Усика на третій бій-реванш, назвав дату і місце

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі викликав на третій бій українського чемпіона Олександра Усика, який перед тим вже здобув над британцем дві перемоги. Ф'юрі вказав точні місце бою та дату – 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, пише УНН з посиланням на сторінку в Instagram британського боксера.

Деталі

18 квітня 2026 року, стадіон "Вемблі", трилогія - написав Ф’юрі у соцмережі, додавши фото з Усиком.

Боксер уже раніше заявляв, що готовий повернутися в ринг лише заради реваншу з українцем. Його промоутер Франк Воррен також підтвердив, що "полювання на кролика" починається, маючи на увазі Усика.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик зробив заяву стосовно можливого третього поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Трилогія? Без проблем. Я готовий. Бій на "Олд Траффорд"? Так, без проблем - сказав український боксер.



