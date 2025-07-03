Трилогия: Фьюри вызвал Усика на третий бой-реванш, назвал дату и место

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на третий бой украинского чемпиона Александра Усика, который до этого уже одержал над британцем две победы. Фьюри указал точное место боя и дату – 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на страницу в Instagram британского боксера.

Детали

18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия - написал Фьюри в соцсети, добавив фото с Усиком.

Боксер уже ранее заявлял, что готов вернуться на ринг только ради реванша с украинцем. Его промоутер Фрэнк Уоррен также подтвердил, что "охота на кролика" начинается, имея в виду Усика.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем - сказал украинский боксер.



