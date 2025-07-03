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Трилогия: Фьюри вызвал Усика на третий бой-реванш, назвал дату и место

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, назначив его на 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик подтвердил готовность к "трилогии".

Трилогия: Фьюри вызвал Усика на третий бой-реванш, назвал дату и место

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на третий бой украинского чемпиона Александра Усика, который до этого уже одержал над британцем две победы. Фьюри указал точное место боя и дату – 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на страницу в Instagram британского боксера.

Детали

18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия

- написал Фьюри в соцсети, добавив фото с Усиком.

Боксер уже ранее заявлял, что готов вернуться на ринг только ради реванша с украинцем. Его промоутер Фрэнк Уоррен также подтвердил, что "охота на кролика" начинается, имея в виду Усика.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем

- сказал украинский боксер.


Павел Зинченко

Павел Зинченко

спорт
Александр Усик
Лондон
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