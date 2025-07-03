Трилогия: Фьюри вызвал Усика на третий бой-реванш, назвал дату и место
Киев • УНН
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, назначив его на 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик подтвердил готовность к "трилогии".
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на третий бой украинского чемпиона Александра Усика, который до этого уже одержал над британцем две победы. Фьюри указал точное место боя и дату – 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на страницу в Instagram британского боксера.
Детали
18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия
Боксер уже ранее заявлял, что готов вернуться на ринг только ради реванша с украинцем. Его промоутер Фрэнк Уоррен также подтвердил, что "охота на кролика" начинается, имея в виду Усика.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем