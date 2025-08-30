Танцевал, пел и играл в футбол: WBO требует у Усика пройти медицинское обследование и предоставить справку о состоянии здоровья

WBO требует от Усика пройти медицинское обследование и предоставить справку о состоянии здоровья после видео с танцами с Надей Дорофеевой и игры в футбол на шоу-матче "Объединенные игрой", организованном ФК "Металлист 1925" совместно с 13-й бригадой НГУ и 2-м корпусом "Хартия". Об этом сообщает BoxingScene, передает УНН.

Детали

"После появления на этой неделе в социальных сетях видео, на котором абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик танцует и играет в футбол, WBO в пятницу приказала ему предоставить обновленный медицинский прогноз", - пишет издание.

Отмечается, что ранее Усик просил об отсрочке переговоров с обязательным претендентом на титул Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.

"WBO хочет, чтобы повторное обследование Усика было проведено до понедельника. Председатель чемпионского комитета WBO Луис Батиста Салас написал адвокату Усика Джону Хорневеру, что "медицинская справка должна быть подробной и исчерпывающей, и должна удостоверять WBO текущее состояние здоровья господина Усика, прогноз, предполагаемый срок выздоровления и любые другие подтверждающие медицинские доказательства, которые считаются уместными", - добавляет издание.

Дополнение

На днях действующий абсолютный чемпион мира Александр Усик вместе со своей женой Екатериной организовали благотворительный вечер, целью которого была помощь детям из Николаева, которые из-за войны потеряли родителей.

Мероприятие посетили звезды украинского шоу-бизнеса, в частности, Надя Дорофеева, DREVO, Иво Бобул, Монатик и другие. Зажигали не только они, но и Усик – он активно танцевал и исполнял песни.

В частности, вместе с Дорофеевой он выдал безумный танец под ее песню "Смак-печаль".

А вместе с Иво Бобулом исполнил легендарный хит "Разговор с тобой".

Кроме того, 23 августа, на стадионе имени Банникова в Киеве состоялся футбольный шоу-матч "Объединенные игрой", организованный ФК "Металлист 1925" совместно с 13-й бригадой НГУ и 2-м корпусом "Хартия" при поддержке Украинской ассоциации футбола, во время которого Усик провел свои минуты на поле.

Танцы и игра Усика в футбол привлекли внимание команды Паркера, и человек, близкий к ситуации, предположил: "С точки зрения оптических особенностей, что это, черт возьми, такое?".

Напомним

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил продление переговоров по обязательному бою за титул WBO против Джозефа Паркера и теперь имеет возможность самостоятельно выбирать следующий шаг в карьере.

Его команда подчеркивает: после изнурительного боя с Даниэлем Дюбуа спортсмен заслуживает времени на восстановление и планирование будущих поединков.