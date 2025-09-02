Александр Зинченко покинул «Арсенал»: где продолжит карьеру украинский защитник
Киев • УНН
Украинский защитник Александр Зинченко перешел из лондонского «Арсенала» в аренду в «Ноттингем Форест». Аренда рассчитана до конца сезона 2025/26 без обязательного выкупа.
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко перешел в аренду в другой английский клуб, "Ноттингем Форест". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение "Ноттингема" в соцсети X.
Детали
Указывается, что аренда Зинченко рассчитана до конца сезона-2025/26, при этом в условиях соглашения нет пункта об обязательном выкупе футболиста.
Добро пожаловать в "Ноттингем Форест", Александр Зинченко!
В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт Зинченко с "Арсеналом" остается в силе до лета 2026 года.
