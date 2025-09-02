Александр Зинченко покинул «Арсенал»: где продолжит карьеру украинский защитник

$41.320.06
48.200.06
ukenru
1 сентября, 18:36 • 12155 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 21858 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 31242 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 36492 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 182422 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104394 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 188357 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 195845 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 165433 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131853 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 133679 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 132680 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 120585 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 118150 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 110855 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 31242 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 72313 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 188357 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 195845 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 165433 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Париж
Индия
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 12157 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 35197 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 164768 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 293104 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 312388 просмотра
MIM-104 Patriot
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат

Александр Зинченко покинул «Арсенал»: где продолжит карьеру украинский защитник

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Украинский защитник Александр Зинченко перешел из лондонского «Арсенала» в аренду в «Ноттингем Форест». Аренда рассчитана до конца сезона 2025/26 без обязательного выкупа.

Александр Зинченко покинул «Арсенал»: где продолжит карьеру украинский защитник

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко перешел в аренду в другой английский клуб, "Ноттингем Форест". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение "Ноттингема" в соцсети X.

Детали

Указывается, что аренда Зинченко рассчитана до конца сезона-2025/26, при этом в условиях соглашения нет пункта об обязательном выкупе футболиста.

Добро пожаловать в "Ноттингем Форест", Александр Зинченко!

- говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт Зинченко с "Арсеналом" остается в силе до лета 2026 года.

Напомним

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат перешел в испанскую "Жирону" на постоянной основе.

Танцевал, пел и играл в футбол: WBO требует у Усика пройти медицинское обследование и предоставить справку о состоянии здоровья30.08.25, 16:53 • 7608 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт