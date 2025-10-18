Зінченко залишився без тренера: “Ноттінгем Форест” звільнив Постекоглу

$41.640.00
48.520.00
uk
Ексклюзив
10:58 • 11314 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 19002 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 17435 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 36676 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 60681 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 44116 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 46964 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36133 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25383 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22595 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 20712 перегляди
Полтава вночі зазнала атаки рф дронами: показали наслідкиPhoto18 жовтня, 06:44 • 6344 перегляди
У рф заявили про атаку дронів на підстанцію в ульяновській областіVideo18 жовтня, 06:59 • 4236 перегляди
Політ до 5000 км: ЗМІ розкрили можливий маршрут путіна на саміт з Трампом у БудапештіPhoto18 жовтня, 07:14 • 8100 перегляди
ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США 18 жовтня, 07:59 • 14363 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 84255 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 107988 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 133781 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 98920 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 123690 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Дональд Туск
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Дніпропетровська область
УНН Lite
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 20713 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 34026 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 40754 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 68873 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 115998 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Зінченко залишився без тренера: “Ноттінгем Форест” звільнив Постекоглу

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Англійський «Ноттінгем Форест» звільнив головного тренера Анге Постекоглу після поразки від «Челсі» з рахунком 3:0. Під його керівництвом команда провела 8 матчів, не здобувши жодної перемоги.

Зінченко залишився без тренера: “Ноттінгем Форест” звільнив Постекоглу

Англійський "Ноттінгем Форест", за який виступає українець Олександр Зінченко, звільнив Анге Постекоглу з посади головного після поразки від "Челсі" - 3:0.

Про це клуб повідомив у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Футбольний клуб "Ноттінгем Форест" може підтвердити, що після серії невтішних результатів та виступів Анге Постекоглу негайно звільнили з посади головного тренера

- йдеться в повідомленні.

В клубі заявили, що керівництво не надаватиме подальших коментарів.

Доповнення

Анге Постекоглу був призначений у вересні цього року. До цього Постекоглу тренував лондонський "Тоттенгем", з яким здобув перемогу у фіналі Ліги Європи, обігравши "Манчестер Юнайтед" - 1:0. 

"Тоттенгем" переміг "МЮ" з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи 2024/2522.05.25, 00:00 • 3437 переглядiв

Під керівництвом Постекоглу, "Ноттінгем Форест" провів 8 матчів, в яких не здобув жодної перемоги - дві нічиї та 6 поразок. Сьогодні, 18 жовтня, "лісники" поступилися лондонському "Челсі" з рахунком - 3:0. Голи на рахунку Джоша Ачімпонга, Педру Нету та Ріса Джеймса.

Зазначимо, що український півзахисник Олександр Зінченко, який перейшов до "Ноттінгем" на початку вересня, провів 74 хвилини на полі проти "пенсіонерів", та отримав оцінку 7,1.

Наразі "Ноттінгем" займає 3 місце з кінця у турнірній таблиці АПЛ з 5 очками. 

Зінченко офіційно включено до заявки “Ноттінгем Форест” на Лігу Європи23.09.25, 16:58 • 3095 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
