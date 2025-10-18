Зінченко залишився без тренера: “Ноттінгем Форест” звільнив Постекоглу
Англійський «Ноттінгем Форест» звільнив головного тренера Анге Постекоглу після поразки від «Челсі» з рахунком 3:0. Під його керівництвом команда провела 8 матчів, не здобувши жодної перемоги.
Англійський "Ноттінгем Форест", за який виступає українець Олександр Зінченко, звільнив Анге Постекоглу з посади головного після поразки від "Челсі" - 3:0.
Деталі
Футбольний клуб "Ноттінгем Форест" може підтвердити, що після серії невтішних результатів та виступів Анге Постекоглу негайно звільнили з посади головного тренера
В клубі заявили, що керівництво не надаватиме подальших коментарів.
Доповнення
Анге Постекоглу був призначений у вересні цього року. До цього Постекоглу тренував лондонський "Тоттенгем", з яким здобув перемогу у фіналі Ліги Європи, обігравши "Манчестер Юнайтед" - 1:0.
Під керівництвом Постекоглу, "Ноттінгем Форест" провів 8 матчів, в яких не здобув жодної перемоги - дві нічиї та 6 поразок. Сьогодні, 18 жовтня, "лісники" поступилися лондонському "Челсі" з рахунком - 3:0. Голи на рахунку Джоша Ачімпонга, Педру Нету та Ріса Джеймса.
Зазначимо, що український півзахисник Олександр Зінченко, який перейшов до "Ноттінгем" на початку вересня, провів 74 хвилини на полі проти "пенсіонерів", та отримав оцінку 7,1.
Наразі "Ноттінгем" займає 3 місце з кінця у турнірній таблиці АПЛ з 5 очками.
