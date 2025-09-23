Зінченко офіційно включено до заявки “Ноттінгем Форест” на Лігу Європи

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 1894 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 11284 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 10876 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 34784 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 31514 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 32523 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 47236 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48036 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44231 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69307 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
44%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 29494 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 25939 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 11415 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 15289 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 12457 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 11299 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 12527 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 26022 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 29577 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 34796 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 3616 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 71506 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 34013 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 49561 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 101047 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
E-6 Mercury

Зінченко офіційно включено до заявки “Ноттінгем Форест” на Лігу Європи

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Український півзахисник Олександр Зінченко офіційно включений до заявки "Ноттінгем Форест" на груповий етап Ліги Європи. Це сталося після того, як захисник Ола Айна вибув через травму підколінного сухожилля на 2-3 місяці.

Зінченко офіційно включено до заявки “Ноттінгем Форест” на Лігу Європи

Український півзахисник Олександр Зінченко офіційно включено до заявки "Ноттінгем Форест" на груповий етап Ліги Європи після того, як крайній захисник "лісників" Ола Айна вибув через травму. Про це йдеться на сайті УЄФА, передає УНН.

Деталі

До офіційної заявки "Ноттінгема" включено Олександра Зінченка, натомість Олу Айну було виключено із заявки через травму, яку захисник отримав у матчі за збірну Нігерії у кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 проти Південної Африки.

Айна отримав травму підколінного сухожилля та вибув на 2-3 місяці.

Доповнення

1 вересня Олександр Зінченко перейшов з лондонського "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест" на правах оренди до літа 2026 року.

Спершу Зінченко не увійшов до заявки "Ноттінгема" на груповий етап Ліги Європи.

УЄФА обмежила команду лише 22 футболістами, а не 25. Причиною скорочення заявки стало правило, що вимагає включення щонайменше чотирьох вихованців клубної академії, які провели у ній мінімум три роки у віці від 15 до 21 року.

"Ноттінгем Форест" виявився лише один такий гравець, через що заявку довелося скоротити, і Зінченко опинився поза списком.

Що цікаво, "Ноттінгем Форест" спочатку також не мав грати у Лізі Європи, а розпочинати виступи у єврокубках у Лізі конференцій. Володар Кубка Англії "Крістал Пелас", який спочатку повинен був брати участь у турнірі, був переведений до Ліги конференцій рішенням УЄФА через спільного власника з французьким клубом "Олімпік Ліон", який також отримав право на участь у Лізі Європи.

Місце "Крістал Пелас" у загальному етапі турніру перейшло до "Ноттінгем Форест", який був командою з найвищою позицією в Прем'єр-лізі серед клубів, що не зуміли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Нагадаємо

У серпні у Монако відбулося жеребкування, за результатами якого донецький "Шахтар" та київське "Динамо" дізналися своїх суперників у груповому розіграші Ліги конференцій сезону 2025/2026.

Павло Башинський

Спорт
Монако
УЄФА
Нігерія
Південно-Африканська Республіка