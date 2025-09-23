Зінченко офіційно включено до заявки “Ноттінгем Форест” на Лігу Європи
Київ • УНН
Український півзахисник Олександр Зінченко офіційно включено до заявки "Ноттінгем Форест" на груповий етап Ліги Європи після того, як крайній захисник "лісників" Ола Айна вибув через травму. Про це йдеться на сайті УЄФА, передає УНН.
Деталі
До офіційної заявки "Ноттінгема" включено Олександра Зінченка, натомість Олу Айну було виключено із заявки через травму, яку захисник отримав у матчі за збірну Нігерії у кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 проти Південної Африки.
Айна отримав травму підколінного сухожилля та вибув на 2-3 місяці.
Доповнення
1 вересня Олександр Зінченко перейшов з лондонського "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест" на правах оренди до літа 2026 року.
Спершу Зінченко не увійшов до заявки "Ноттінгема" на груповий етап Ліги Європи.
УЄФА обмежила команду лише 22 футболістами, а не 25. Причиною скорочення заявки стало правило, що вимагає включення щонайменше чотирьох вихованців клубної академії, які провели у ній мінімум три роки у віці від 15 до 21 року.
"Ноттінгем Форест" виявився лише один такий гравець, через що заявку довелося скоротити, і Зінченко опинився поза списком.
Що цікаво, "Ноттінгем Форест" спочатку також не мав грати у Лізі Європи, а розпочинати виступи у єврокубках у Лізі конференцій. Володар Кубка Англії "Крістал Пелас", який спочатку повинен був брати участь у турнірі, був переведений до Ліги конференцій рішенням УЄФА через спільного власника з французьким клубом "Олімпік Ліон", який також отримав право на участь у Лізі Європи.
Місце "Крістал Пелас" у загальному етапі турніру перейшло до "Ноттінгем Форест", який був командою з найвищою позицією в Прем'єр-лізі серед клубів, що не зуміли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів або Ліги Європи.
Нагадаємо
