Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на Лигу Европы
Киев • УНН
Украинский полузащитник Александр Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на групповой этап Лиги Европы после того, как крайний защитник "лесников" Ола Айна выбыл из-за травмы. Об этом говорится на сайте УЕФА, передает УНН.
Детали
В официальную заявку "Ноттингема" включен Александр Зинченко, а Ола Айна был исключен из заявки из-за травмы, которую защитник получил в матче за сборную Нигерии в квалификации к Чемпионату мира-2026 против Южной Африки.
Айна получил травму подколенного сухожилия и выбыл на 2-3 месяца.
Дополнение
1 сентября Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в "Ноттингем Форест" на правах аренды до лета 2026 года.
Сначала Зинченко не вошел в заявку "Ноттингема" на групповой этап Лиги Европы.
УЕФА ограничила команду лишь 22 футболистами, а не 25. Причиной сокращения заявки стало правило, требующее включения как минимум четырех воспитанников клубной академии, которые провели в ней минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.
У "Ноттингем Форест" оказался лишь один такой игрок, из-за чего заявку пришлось сократить, и Зинченко оказался вне списка.
Что интересно, "Ноттингем Форест" изначально также не должен был играть в Лиге Европы, а начинать выступления в еврокубках в Лиге конференций. Обладатель Кубка Англии "Кристал Пэлас", который изначально должен был участвовать в турнире, был переведен в Лигу конференций решением УЕФА из-за общего владельца с французским клубом "Олимпик Лион", который также получил право на участие в Лиге Европы.
Место "Кристал Пэлас" в общем этапе турнира перешло к "Ноттингем Форест", который был командой с наивысшей позицией в Премьер-лиге среди клубов, не сумевших квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы.
Напомним
