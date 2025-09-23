Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на Лигу Европы

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 2008 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 11498 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 10981 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 34988 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 31624 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32582 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47291 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48072 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44255 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69336 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 29495 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 25941 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 11416 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 15290 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 12458 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 11486 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 12665 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 26203 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 29749 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 34976 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Метте Фредериксен
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Эстония
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 3730 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 71603 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 34079 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 49622 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 101106 просмотра
Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на Лигу Европы

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Украинский полузащитник Александр Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на групповой этап Лиги Европы. Это произошло после того, как защитник Ола Айна выбыл из-за травмы подколенного сухожилия на 2-3 месяца.

Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на Лигу Европы

Украинский полузащитник Александр Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на групповой этап Лиги Европы после того, как крайний защитник "лесников" Ола Айна выбыл из-за травмы. Об этом говорится на сайте УЕФА, передает УНН.

Детали

В официальную заявку "Ноттингема" включен Александр Зинченко, а Ола Айна был исключен из заявки из-за травмы, которую защитник получил в матче за сборную Нигерии в квалификации к Чемпионату мира-2026 против Южной Африки.

Айна получил травму подколенного сухожилия и выбыл на 2-3 месяца.

Дополнение

1 сентября Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в "Ноттингем Форест" на правах аренды до лета 2026 года.

Сначала Зинченко не вошел в заявку "Ноттингема" на групповой этап Лиги Европы.

УЕФА ограничила команду лишь 22 футболистами, а не 25. Причиной сокращения заявки стало правило, требующее включения как минимум четырех воспитанников клубной академии, которые провели в ней минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.

У "Ноттингем Форест" оказался лишь один такой игрок, из-за чего заявку пришлось сократить, и Зинченко оказался вне списка.

Что интересно, "Ноттингем Форест" изначально также не должен был играть в Лиге Европы, а начинать выступления в еврокубках в Лиге конференций. Обладатель Кубка Англии "Кристал Пэлас", который изначально должен был участвовать в турнире, был переведен в Лигу конференций решением УЕФА из-за общего владельца с французским клубом "Олимпик Лион", который также получил право на участие в Лиге Европы.

Место "Кристал Пэлас" в общем этапе турнира перешло к "Ноттингем Форест", который был командой с наивысшей позицией в Премьер-лиге среди клубов, не сумевших квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Напомним

В августе в Монако состоялась жеребьевка, по результатам которой донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали своих соперников в групповом розыгрыше Лиги конференций сезона 2025/2026.

Павел Башинский

Спорт
Монако
УЕФА
Нигерия
Южная Африка