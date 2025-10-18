$41.640.00
Эксклюзив
10:58 • 11025 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
09:59 • 18385 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 17085 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 36354 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 60387 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 44022 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 46901 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36113 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25373 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22588 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Зинченко остался без тренера: «Ноттингем Форест» уволил Постекоглу

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Английский «Ноттингем Форест» уволил главного тренера Анге Постекоглу после поражения от «Челси» со счетом 3:0. Под его руководством команда провела 8 матчей, не одержав ни одной победы.

Зинченко остался без тренера: «Ноттингем Форест» уволил Постекоглу

Английский «Ноттингем Форест», за который выступает украинец Александр Зинченко, уволил Анге Постекоглу с поста главного тренера после поражения от «Челси» — 3:0.

Об этом клуб сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Подробности

Футбольный клуб «Ноттингем Форест» может подтвердить, что после серии неутешительных результатов и выступлений Анге Постекоглу немедленно уволен с поста главного тренера

- говорится в сообщении.

В клубе заявили, что руководство не будет давать дальнейших комментариев.

Дополнение

Анге Постекоглу был назначен в сентябре этого года. До этого Постекоглу тренировал лондонский «Тоттенхэм», с которым одержал победу в финале Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» — 1:0. 

"Тоттенхэм" победил "МЮ" со счетом 1:0 в финале Лиги Европы 2024/2522.05.25, 00:00 • 3437 просмотров

Под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» провел 8 матчей, в которых не одержал ни одной победы — две ничьи и 6 поражений. Сегодня, 18 октября, «лесники» уступили лондонскому «Челси» со счетом 3:0. Голы на счету Джоша Ачимпонга, Педру Нету и Риса Джеймса.

Отметим, что украинский полузащитник Александр Зинченко, перешедший в «Ноттингем» в начале сентября, провел 74 минуты на поле против «пенсионеров» и получил оценку 7,1.

Сейчас «Ноттингем» занимает 3 место с конца в турнирной таблице АПЛ с 5 очками. 

Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на Лигу Европы23.09.25, 16:58 • 3095 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Социальная сеть