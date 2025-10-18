Зинченко остался без тренера: «Ноттингем Форест» уволил Постекоглу
Английский «Ноттингем Форест» уволил главного тренера Анге Постекоглу после поражения от «Челси» со счетом 3:0. Под его руководством команда провела 8 матчей, не одержав ни одной победы.
Английский «Ноттингем Форест», за который выступает украинец Александр Зинченко, уволил Анге Постекоглу с поста главного тренера после поражения от «Челси» — 3:0.
Об этом клуб сообщил в соцсети Х, передает УНН.
Футбольный клуб «Ноттингем Форест» может подтвердить, что после серии неутешительных результатов и выступлений Анге Постекоглу немедленно уволен с поста главного тренера
В клубе заявили, что руководство не будет давать дальнейших комментариев.
Анге Постекоглу был назначен в сентябре этого года. До этого Постекоглу тренировал лондонский «Тоттенхэм», с которым одержал победу в финале Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» — 1:0.
Под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» провел 8 матчей, в которых не одержал ни одной победы — две ничьи и 6 поражений. Сегодня, 18 октября, «лесники» уступили лондонскому «Челси» со счетом 3:0. Голы на счету Джоша Ачимпонга, Педру Нету и Риса Джеймса.
Отметим, что украинский полузащитник Александр Зинченко, перешедший в «Ноттингем» в начале сентября, провел 74 минуты на поле против «пенсионеров» и получил оценку 7,1.
Сейчас «Ноттингем» занимает 3 место с конца в турнирной таблице АПЛ с 5 очками.
