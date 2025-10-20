Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
Киев • УНН
Жена футболиста Александра Зинченко, Влада Зинченко, отметила 30-летие. Ее поздравил легендарный Дэвид Бекхэм, а муж сделал ей сюрприз в виде видео.
Сегодня, 20 октября, жене футболиста сборной Украины и английского "Ноттингем Форест" Александра Зинченко, Владе Зинченко исполнилось 30 лет. Владу с юбилеем поздравил легендарный в прошлом игрок сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм, передает УНН.
Я целое утро реву и уже опухла, как будто с пчелами ночевала. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями. 20-ти минутное видео, концовка которого меня разорвала от шока
На следующем видео она опубликовала видео-поздравление от легенды сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвида Бекхэма.
Привет, Влада, это Дэвид Бекхэм. Я просто хотел отправить тебе сообщение, потому что слышал, что у тебя день рождения. Уверен, у тебя будет невероятный день с мужем и всей семьей. Шлю тебе много любви и с 30-м днем рождения
Сам Александр Зинченко коротко в Instagram написал: "С днем рождения, моя королева".
Я люблю тебя отсюда до Луны и даже дальше
Дополнение
Александр и Влада встречались с 2019 года, а уже в 2020-м футболист сделал девушке предложение. Через несколько месяцев они поженились. Пара воспитывает своих детей – Еву и Лею.
В сентябре Александр Зинченко, который принадлежит лондонскому "Арсеналу", на правах аренды перешел в другой английский клуб, "Ноттингем Форест".
Аренда Зинченко рассчитана до конца сезона-2025/26.
На этих выходных стало известно, что "Ноттингем Форест" уволил Анге Постекоглу с поста главного после поражения от "Челси" - 3:0.