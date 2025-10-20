Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм

$41.730.10
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 12622 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 17176 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 27076 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 57039 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 28581 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 29518 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11166 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25789 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26377 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский20 октября, 07:56 • 23852 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 41012 просмотра
Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы20 октября, 08:56 • 11774 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев20 октября, 09:15 • 18645 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа20 октября, 10:40 • 16183 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto15:48 • 5192 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 57039 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 41117 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 114394 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 80569 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Блогеры
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Одесса
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo15:55 • 2242 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 64011 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 62990 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 82255 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 80128 просмотра
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
Фильм
Грибы

Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм

Киев • УНН

 • 2244 просмотра

Жена футболиста Александра Зинченко, Влада Зинченко, отметила 30-летие. Ее поздравил легендарный Дэвид Бекхэм, а муж сделал ей сюрприз в виде видео.

Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм

Сегодня, 20 октября, жене футболиста сборной Украины и английского "Ноттингем Форест" Александра Зинченко, Владе Зинченко исполнилось 30 лет. Владу с юбилеем поздравил легендарный в прошлом игрок сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм, передает УНН.

Я целое утро реву и уже опухла, как будто с пчелами ночевала. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями. 20-ти минутное видео, концовка которого меня разорвала от шока 

- написала Зинченко в stories.

На следующем видео она опубликовала видео-поздравление от легенды сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвида Бекхэма.

Привет, Влада, это Дэвид Бекхэм. Я просто хотел отправить тебе сообщение, потому что слышал, что у тебя день рождения. Уверен, у тебя будет невероятный день с мужем и всей семьей. Шлю тебе много любви и с 30-м днем рождения 

- сказал Бекхэм.

Сам Александр Зинченко коротко в Instagram написал: "С днем рождения, моя королева".

Я люблю тебя отсюда до Луны и даже дальше 

- добавив фото с любимой.

Дополнение

Александр и Влада встречались с 2019 года, а уже в 2020-м футболист сделал девушке предложение. Через несколько месяцев они поженились. Пара воспитывает своих детей – Еву и Лею.

В сентябре Александр Зинченко, который принадлежит лондонскому "Арсеналу", на правах аренды перешел в другой английский клуб, "Ноттингем Форест".

Аренда Зинченко рассчитана до конца сезона-2025/26.

На этих выходных стало известно, что "Ноттингем Форест" уволил Анге Постекоглу с поста главного после поражения от "Челси" - 3:0.

Антонина Туманова

Дэвид Бекхэм
Социальная сеть
Брак
Блогеры
Реал Мадрид