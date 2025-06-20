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Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго

Киев • УНН

 • 5778 просмотра

Энергосистема Украины работает стабильно, однако ситуация остается сложной из-за беспрецедентных атак. Подобные удары могут повлиять на генерацию и распределение электроэнергии.

Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго

Несмотря на то, что энергосистема на сегодняшний день работает в стабильном режиме, ситуация сложная. Возобновление массированных ударов может повлиять на работу соответствующей генерации.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.   

 Детали

Относительно подготовки к следующему отопительному сезону. Даже с учетом того, что на сегодняшний день энергосистема работает в стабильном режиме, ситуация сложная. Прежде всего это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в течение прошлого года и этого

- заявил Галущенко. 

Министр отметил, что атаки рф возобновились и отметил, что возобновление массированных ударов может повлиять на работу соответствующей генерации.

Возобновление массированных ударов, а в течение прошлого года их было 33 по энергетике, может повлиять на работу соответствующей генерации, передачу и распределение электроэнергии

- сказал Галущенко.   

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  Дополнение  

Представитель Минэнерго Елена Шаповал сообщала УНН, что в Украине энергосистема сбалансирована даже в пиковые нагрузки благодаря работе энергетиков. Отключения света возможны только в случае ударов по энергетической инфраструктуре. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Министерство энергетики Украины
Верховная Рада
Герман Галущенко
Украина
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