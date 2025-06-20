Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго

Несмотря на то, что энергосистема на сегодняшний день работает в стабильном режиме, ситуация сложная. Возобновление массированных ударов может повлиять на работу соответствующей генерации.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Детали

Относительно подготовки к следующему отопительному сезону. Даже с учетом того, что на сегодняшний день энергосистема работает в стабильном режиме, ситуация сложная. Прежде всего это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в течение прошлого года и этого - заявил Галущенко.

Министр отметил, что атаки рф возобновились и отметил, что возобновление массированных ударов может повлиять на работу соответствующей генерации.

Возобновление массированных ударов, а в течение прошлого года их было 33 по энергетике, может повлиять на работу соответствующей генерации, передачу и распределение электроэнергии - сказал Галущенко.

В Минэнерго опровергли заявления о том, что украинцы "замерзнут" зимой

Дополнение

Представитель Минэнерго Елена Шаповал сообщала УНН, что в Украине энергосистема сбалансирована даже в пиковые нагрузки благодаря работе энергетиков. Отключения света возможны только в случае ударов по энергетической инфраструктуре.