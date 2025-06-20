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В Минэнерго опровергли заявления о том, что украинцы "замерзнут" зимой

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет обеспечена газом для прохождения отопительного сезона. Несмотря на сложную ситуацию из-за атак РФ на газодобычу, импорт газа будет больше.

В Минэнерго опровергли заявления о том, что украинцы "замерзнут" зимой

Заявления о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не соответствуют действительности. Украина будет обеспечена газом в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Детали

Галущенко заявил, что сейчас началась медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут в следующий отопительный сезон, газа не будет.

Это неправда. Газом мы будем обеспечены обязательно в том объеме, который необходим для прохождения отопительного сезона, в частности, для обеспечения как граждан, так и бизнеса

- сказал Галущенко.

Однако он отметил, что в Украине действительно ситуация сложная из-за атак рф по объектам газодобычи.  

Правительство в режиме закрытого документа приняло план прохождения подготовки ОЗП. Там есть четкие цифры по газу. Единственное, что могу сказать, что действительно из-за ударов по добыче газа, по хранилищам, ситуация очень сложная. Из-за того ущерба, который враг нанес добыче в этом году, мы будем импортировать гораздо больше газа по сравнению с предыдущими периодами

- рассказал Галущенко.  

Дополнение 

В марте 2025 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что рф изменила тактику атак на украинскую энергетическую систему, сосредоточившись на ударах по газовой инфраструктуре.

 В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что этой зимой россияне совершали ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру, ущерб нанесен в объеме почти 50% от всей добычи.

 В конце марта вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил о том, что в Украине начинается подготовка к следующему отопительному сезону.

И.о. председателя правления Укрэнерго Алексей Брехт журналисту УНН заявлял, что следующий отопительный сезон в Украине будет не простым. В частности, из-за того, что с начала 2025 года фокус внимания россиян по ракетным обстрелам был прикован к объектам газодобычи, и это, вероятно, на сегодняшний день самый большой вызов.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Герман Галущенко
Украина
Денис Шмыгаль
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