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В Міненерго спростували заяви, що українці "замерзнуть" взимку

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде забезпечена газом для проходження опалювального сезону. Попри складну ситуацію через атаки РФ на газовидобуток, імпорту газу буде більше.

В Міненерго спростували заяви, що українці "замерзнуть" взимку

Заяви про те, що нібито українці замерзнуть взимку не правда. Україна буде забезпечена газом в тому обсязі, який необхідний для проходження опалювального сезону.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

Деталі

Галущенко заявив, що зараз почалася медійна кампанія про те, що нібито українці замерзнуть в наступний опалювальний сезон, газу не буде.

Це не правда. Газом ми будемо забезпечені обов'язково в тому обсязі, який необхідний для проходження опалювального сезону, зокрема із забезпеченням як громадян, так й бізнесу

- сказав Галущенко.

Проте він зазначив, що в Україні дійсно ситуація складна через атаки рф по об'єктах газовидобутку.  

Уряд в режимі закритого документа ухвалив план проходження підготовки ОЗП. Там є чіткі цифри по газу. Єдине, що можу сказати, що дійсно через удари по видобутку газу, по сховищах, ситуація дуже складна. Через ту шкоду, яку ворог заподіяв видобутку в цьому році ми будемо імпортувати набагато більше газу у порівнянні з попередніми періодами

- розповів Галущенко.  

Доповнення 

У березні 2025 року міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що рф змінила тактику атак на українську енергетичну систему, зосередившись на ударах по газовій інфраструктурі.

 У квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що цієї зими росіяни здійснювали низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру, втрат завдано в обсязі майже 50% від всього видобутку.

 В кінці березня віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив про те, що в Україні починається підготовка до наступного опалювального сезону.

Т.в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт журналісту УНН заявляв, що наступний опалювальний сезон в Україні буде не простим. Зокрема, через те, що з початку 2025 року фокус уваги росіян щодо ракетних обстрілів був прикутий до об'єктів газовидобутку й це напевне на сьогодні найбільший виклик.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Міністерство енергетики України
Укренерго
Галущенко Герман Валерійович
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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