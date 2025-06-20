В Міненерго спростували заяви, що українці "замерзнуть" взимку
Київ • УНН
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде забезпечена газом для проходження опалювального сезону. Попри складну ситуацію через атаки РФ на газовидобуток, імпорту газу буде більше.
Заяви про те, що нібито українці замерзнуть взимку не правда. Україна буде забезпечена газом в тому обсязі, який необхідний для проходження опалювального сезону.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
Деталі
Галущенко заявив, що зараз почалася медійна кампанія про те, що нібито українці замерзнуть в наступний опалювальний сезон, газу не буде.
Це не правда. Газом ми будемо забезпечені обов'язково в тому обсязі, який необхідний для проходження опалювального сезону, зокрема із забезпеченням як громадян, так й бізнесу
Проте він зазначив, що в Україні дійсно ситуація складна через атаки рф по об'єктах газовидобутку.
Уряд в режимі закритого документа ухвалив план проходження підготовки ОЗП. Там є чіткі цифри по газу. Єдине, що можу сказати, що дійсно через удари по видобутку газу, по сховищах, ситуація дуже складна. Через ту шкоду, яку ворог заподіяв видобутку в цьому році ми будемо імпортувати набагато більше газу у порівнянні з попередніми періодами
Доповнення
У березні 2025 року міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що рф змінила тактику атак на українську енергетичну систему, зосередившись на ударах по газовій інфраструктурі.
У квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що цієї зими росіяни здійснювали низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру, втрат завдано в обсязі майже 50% від всього видобутку.
В кінці березня віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив про те, що в Україні починається підготовка до наступного опалювального сезону.
Т.в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт журналісту УНН заявляв, що наступний опалювальний сезон в Україні буде не простим. Зокрема, через те, що з початку 2025 року фокус уваги росіян щодо ракетних обстрілів був прикутий до об'єктів газовидобутку й це напевне на сьогодні найбільший виклик.