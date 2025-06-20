Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго

Попри те, що енергосистема на сьогодні працює у стабільному режимі, ситуація складна. Відновлення масованих ударів може вплинути на роботу відповідної генерації.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

Деталі

Щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Навіть з урахуванням того, що на сьогодні енергосистема працює в стабільному режимі, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року та цього - заявив Галущенко.

Міністр зазначив, що атаки рф відновилися й зазначив, що відновлення масованих ударів може вплинути на роботу відповідної генерації.

Відновлення масованих ударів, а протягом минулого року їх було 33 по енергетиці, може вплинути на роботу відповідної генерації, передачу та розподіл електроенергії - сказав Галущенко.

В Міненерго спростували заяви, що українці "замерзнуть" взимку

Доповнення

Речниця Міненерго Олена Шаповал повідомляла УНН, що в Україні енергосистема збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. Відключення світла можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі.