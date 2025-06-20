Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго

$41.690.06
47.860.04
ukenru
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 14232 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:20 • 23847 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
07:30 • 25498 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
06:41 • 24342 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:00 • 24292 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 40200 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 95775 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 95095 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 90756 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 94208 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
59%
749мм
Популярнi новини
Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде20 червня, 01:59 • 28625 перегляди
Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи20 червня, 02:48 • 24266 перегляди
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України06:30 • 17400 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф08:11 • 14216 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго08:27 • 9796 перегляди
Публікації
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 5494 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
08:30 • 14241 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Ексклюзив
08:20 • 23861 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 07:30 • 25507 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 133548 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кіпер Олег Олександрович
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харків
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 52469 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 74734 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 195801 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 268508 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 241641 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
F-35 Lightning II
Нафта
БМ-21 «Град»

Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго

Київ • УНН

 • 9998 перегляди

Енергосистема України працює стабільно, проте ситуація залишається складною через безпрецедентні атаки. Подібні удари можуть вплинути на генерацію та розподіл електроенергії.

Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго

Попри те, що енергосистема на сьогодні працює у стабільному режимі, ситуація складна. Відновлення масованих ударів може вплинути на роботу відповідної генерації.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.   

 Деталі

Щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Навіть з урахуванням того, що на сьогодні енергосистема працює в стабільному режимі, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року та цього

- заявив Галущенко. 

Міністр зазначив, що атаки рф відновилися й зазначив, що відновлення масованих ударів може вплинути на роботу відповідної генерації.

Відновлення масованих ударів, а протягом минулого року їх було 33 по енергетиці, може вплинути на роботу відповідної генерації, передачу та розподіл електроенергії

- сказав Галущенко.   

В Міненерго спростували заяви, що українці "замерзнуть" взимку 20.06.25, 10:50 • 1318 переглядiв

  Доповнення  

Речниця Міненерго Олена Шаповал повідомляла УНН, що в Україні енергосистема збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. Відключення світла можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка
Міністерство енергетики України
Верховна Рада України
Галущенко Герман Валерійович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9