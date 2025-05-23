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Трамп планирует посетить саммит НАТО в июне

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Дональд Трамп планирует посетить саммит НАТО в Гааге, о чем сообщил премьер-министр Нидерландов. Саммит будет посвящен увеличению расходов членов Альянса на военные нужды.

Трамп планирует посетить саммит НАТО в июне

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие в июньском саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, сообщает УНН со ссылкой на Х-аккаунт чиновника и издание Bloomberg.

Только что имел дружескую беседу с Дональдом Трампом. Мы обсудили подготовку к следующему саммиту НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге. Я подчеркнул, что для Нидерландов большая честь иметь возможность принимать его и всех наших союзников по НАТО

- говорится в сообщении премьер-министра Нидерландов.

Как пишет издание, комментарии премьера Нидерландов последовали после визита в среду для встречи с Рютте, который ранее сам занимал должность главы правительства Нидерландов.

Bloomberg отмечает, что саммит, который состоится 24-25 июня в Гааге, родном городе Марка Рютте, будет посвящен формальному принятию новой минимальной цели расходов для всего блока. В частности, члены Альянса уже достигли прогресса в планах по выполнению требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.

Напомним

Соединенные Штаты Америки призывают НАТО разработать конкретные меры для достижения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от объема производства. Особое внимание следует уделять развитию "жестких оборонных возможностей".

США против того, чтобы приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня, - сообщили дипломатические источники союзникам агентству ANSA.

Трамп посетит саммит G7 в Канаде - Белый дом22.05.25, 19:40 • 2152 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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