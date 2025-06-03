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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 40638 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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НАТО наполягає на п'ятикратному посиленні наземної протиповітряної оборони через загрозу агресії рф

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Альянс прагне заповнити ключову прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Міністри оборони країн-членів обговорять це питання в Брюсселі.

НАТО наполягає на п'ятикратному посиленні наземної протиповітряної оборони через загрозу агресії рф

НАТО просить європейські держави-члени розширити можливості наземної протиповітряної оборони у п'ять разів, оскільки альянс прагне заповнити ключову прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Питання про нарощування буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного договору в Брюсселі в четвер, повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки обговорення відбуваються за зачиненими дверима.

П'ятикратна ціль буде колективною для європейських держав-членів альянсу, а індивідуальні рівні будуть змінюватися в кінці, сказали джерела. Терміни реалізації зусиль щодо протиповітряної оборони не були чітко визначені.

Дуда закликав збільшити оборонні витрати НАТО і зміцнити зв’язки із США02.06.25, 17:05 • 2496 переглядiв

Міністри цього тижня вже мають схвалити одне з найамбітніших зобов'язань щодо збільшення запасів озброєння з часів Холодної війни в рамках європейських та канадських зусиль щодо переозброєння та скорочення їхньої залежності від оборонних систем США. Брюссельська зустріч закладе основу для саміту лідерів 24-25 червня в Гаазі.

Збільшення озброєння є частиною ширших амбіцій щодо збільшення витрат на оборону в усьому альянсі. Під керівництвом президента США Дональда Трампа, члени НАТО об'єднуються навколо мети витрачати 5% економічного обсягу — 3,5% на основну оборону та ще 1,5% на витрати, пов'язані з обороною, на такі сфери, як інфраструктура, кіберзахист та готовність цивільного населення.

Саміт НАТО повинен дати меседж, що Альянс залишається з Україною - Науседа02.06.25, 16:48 • 1884 перегляди

"Ми не у стані війни, але й не у стані миру", — заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі у Вільнюсі в понеділок. "Ми повинні продовжувати зміцнювати наші сили стримування та оборону, а це означає перехід до повної бойової готовності".

За словами високопоставленого європейського військового чиновника, члени НАТО гостро потребують нарощування наземних систем протиповітряної оборони, які захищають від загроз, включаючи дедалі складніші безпілотники, ракети та винищувачі.

За словами чиновника, альянс скоротив використання таких систем протягом останніх трьох десятиліть, оскільки увага НАТО перейшла за межі сфери часів холодної війни, щоб зосередитися на загрозах на Близькому Сході та в Північній Африці.

Рютте: союзникам НАТО потрібно інвестувати у виробництво зброї для миру26.05.25, 20:17 • 3116 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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