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The New York Times

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"Разом ми завжди сильніші": у Єврокомісії відреагували на можливий вихід США з переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

Євросоюз продовжить збільшувати військову допомогу Україні, незважаючи на можливу зміну позиції США щодо мирних переговорів. Члени ЄС вже виділили 23 мільярди євро на підтримку.

"Разом ми завжди сильніші": у Єврокомісії відреагували на можливий вихід США з переговорів щодо України

Європейський Союз продовжить нарощувати військову підтримку України, навіть якщо Сполучені Штати змінять свою позицію і вийдуть з мирних переговорів.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час брифінгу у вівторок, передає УНН.

Деталі

На запитання про те, як ЄС реагуватиме у разі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить вийти з переговорів щодо України Гіппер відповіла:

З нашого боку ми чітко усвідомлюємо, що разом ми завжди сильніші. Ми завжди сильніші з нашими союзниками. І нашим пріоритетом має бути постійна підтримка України, тому що це надсилає правильний сигнал. Перед обличчям усіх потенційних агресорів, а не лише росії в цьому випадку. Отже, це те, на чому ми зосереджуємося, щоб поставити Україну в сильну позицію

- сказала Гіппер.

Саме тому ми продовжуємо збільшувати нашу військову підтримку Україні. Держави-члени вже виділили 23 мільярди на цей рік, і ми продовжуємо збільшувати цю підтримку. І чим сильнішою буде Україна, тим сильнішим буде і стіл переговорів

- додала речниця.

Нагадаємо

Як повідомляв Financial Times, європейські та українські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп знаходиться на межі відходу від мирних переговорів з Києвом і москвою.

За словами одного європейського посадовця, Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити вирішення проблеми Україні та нам".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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