"Разом ми завжди сильніші": у Єврокомісії відреагували на можливий вихід США з переговорів щодо України

Європейський Союз продовжить нарощувати військову підтримку України, навіть якщо Сполучені Штати змінять свою позицію і вийдуть з мирних переговорів.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час брифінгу у вівторок, передає УНН.

На запитання про те, як ЄС реагуватиме у разі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить вийти з переговорів щодо України Гіппер відповіла:

З нашого боку ми чітко усвідомлюємо, що разом ми завжди сильніші. Ми завжди сильніші з нашими союзниками. І нашим пріоритетом має бути постійна підтримка України, тому що це надсилає правильний сигнал. Перед обличчям усіх потенційних агресорів, а не лише росії в цьому випадку. Отже, це те, на чому ми зосереджуємося, щоб поставити Україну в сильну позицію