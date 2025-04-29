"Разом ми завжди сильніші": у Єврокомісії відреагували на можливий вихід США з переговорів щодо України
Київ • УНН
Євросоюз продовжить збільшувати військову допомогу Україні, незважаючи на можливу зміну позиції США щодо мирних переговорів. Члени ЄС вже виділили 23 мільярди євро на підтримку.
Європейський Союз продовжить нарощувати військову підтримку України, навіть якщо Сполучені Штати змінять свою позицію і вийдуть з мирних переговорів.
Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час брифінгу у вівторок, передає УНН.
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На запитання про те, як ЄС реагуватиме у разі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить вийти з переговорів щодо України Гіппер відповіла:
З нашого боку ми чітко усвідомлюємо, що разом ми завжди сильніші. Ми завжди сильніші з нашими союзниками. І нашим пріоритетом має бути постійна підтримка України, тому що це надсилає правильний сигнал. Перед обличчям усіх потенційних агресорів, а не лише росії в цьому випадку. Отже, це те, на чому ми зосереджуємося, щоб поставити Україну в сильну позицію
Саме тому ми продовжуємо збільшувати нашу військову підтримку Україні. Держави-члени вже виділили 23 мільярди на цей рік, і ми продовжуємо збільшувати цю підтримку. І чим сильнішою буде Україна, тим сильнішим буде і стіл переговорів
Нагадаємо
Як повідомляв Financial Times, європейські та українські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп знаходиться на межі відходу від мирних переговорів з Києвом і москвою.
За словами одного європейського посадовця, Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити вирішення проблеми Україні та нам".