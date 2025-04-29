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"Вместе мы всегда сильнее": в Еврокомиссии отреагировали на возможный выход США из переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 2066 просмотра

Евросоюз продолжит увеличивать военную помощь Украине, несмотря на возможное изменение позиции США относительно мирных переговоров. Члены ЕС уже выделили 23 миллиарда евро на поддержку.

"Вместе мы всегда сильнее": в Еврокомиссии отреагировали на возможный выход США из переговоров по Украине

Европейский Союз продолжит наращивать военную поддержку Украины, даже если Соединенные Штаты изменят свою позицию и выйдут из мирных переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга во вторник, передает УНН.

Детали

На вопрос о том, как ЕС будет реагировать в случае, если президент США Дональд Трамп решит выйти из переговоров по Украине Гиппер ответила:

С нашей стороны мы четко осознаем, что вместе мы всегда сильнее. Мы всегда сильнее с нашими союзниками. И нашим приоритетом должна быть постоянная поддержка Украины, потому что это посылает правильный сигнал. Перед лицом всех потенциальных агрессоров, а не только россии в этом случае. Итак, это то, на чем мы сосредотачиваемся, чтобы поставить Украину в сильную позицию

- сказала Гиппер.

Именно поэтому мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку Украине. Государства-члены уже выделили 23 миллиарда на этот год, и мы продолжаем увеличивать эту поддержку. И чем сильнее будет Украина, тем сильнее будет и стол переговоров

- добавила пресс-секретарь.

Напомним

Как сообщал Financial Times, европейские и украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп находится на грани отхода от мирных переговоров с Киевом и москвой.

По словам одного европейского чиновника, Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и нам".

Алина Волянская

Алина Волянская

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