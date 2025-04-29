"Вместе мы всегда сильнее": в Еврокомиссии отреагировали на возможный выход США из переговоров по Украине
Киев • УНН
Евросоюз продолжит увеличивать военную помощь Украине, несмотря на возможное изменение позиции США относительно мирных переговоров. Члены ЕС уже выделили 23 миллиарда евро на поддержку.
Европейский Союз продолжит наращивать военную поддержку Украины, даже если Соединенные Штаты изменят свою позицию и выйдут из мирных переговоров.
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга во вторник, передает УНН.
Детали
На вопрос о том, как ЕС будет реагировать в случае, если президент США Дональд Трамп решит выйти из переговоров по Украине Гиппер ответила:
С нашей стороны мы четко осознаем, что вместе мы всегда сильнее. Мы всегда сильнее с нашими союзниками. И нашим приоритетом должна быть постоянная поддержка Украины, потому что это посылает правильный сигнал. Перед лицом всех потенциальных агрессоров, а не только россии в этом случае. Итак, это то, на чем мы сосредотачиваемся, чтобы поставить Украину в сильную позицию
Именно поэтому мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку Украине. Государства-члены уже выделили 23 миллиарда на этот год, и мы продолжаем увеличивать эту поддержку. И чем сильнее будет Украина, тем сильнее будет и стол переговоров
Напомним
Как сообщал Financial Times, европейские и украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп находится на грани отхода от мирных переговоров с Киевом и москвой.
По словам одного европейского чиновника, Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и нам".