"Вместе мы всегда сильнее": в Еврокомиссии отреагировали на возможный выход США из переговоров по Украине

Европейский Союз продолжит наращивать военную поддержку Украины, даже если Соединенные Штаты изменят свою позицию и выйдут из мирных переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга во вторник, передает УНН.

На вопрос о том, как ЕС будет реагировать в случае, если президент США Дональд Трамп решит выйти из переговоров по Украине Гиппер ответила:

С нашей стороны мы четко осознаем, что вместе мы всегда сильнее. Мы всегда сильнее с нашими союзниками. И нашим приоритетом должна быть постоянная поддержка Украины, потому что это посылает правильный сигнал. Перед лицом всех потенциальных агрессоров, а не только россии в этом случае. Итак, это то, на чем мы сосредотачиваемся, чтобы поставить Украину в сильную позицию