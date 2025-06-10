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Киев будет работать с США, чтобы они оставались в мирном процессе - МИД

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Украина будет работать с США, чтобы они оставались в мирном процессе. Давление Америки имеет решающее значение для принуждения Москвы к миру, заявил представитель МИД.

Киев будет работать с США, чтобы они оставались в мирном процессе - МИД

Украина будет работать с США, чтобы они оставались в мирном процессе, ведь давление Америки имеет решающее значение на то, чтобы этот процесс куда-то двигался. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Привлечение и роль США в этом (мирном – ред.) процессе имеет ключевое и решающее значение. Мы рассчитываем, что США продолжат активное участие, вовлечение в эти мирные усилия и в целом во весь этот процесс. Это имеет ключевое, решающее значение. Мы благодарны за усилия президента Трампа и его команды за усилия, попытки продвинуть вперед дипломатический мирный процесс

- сказал Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина предана миру, этим усилиям. С российской стороны конструктива ноль.

Давление США имеет решающее значение на то, чтобы этот процесс куда-то двигался, чтобы москву все же заставить к прекращению войны, агрессии. Поэтому мы будем с американцами работать, чтобы они в этом процессе оставались, продолжали быть лидерами мирных усилий

- заявил Тихий.

Переговоры в Стамбуле не дали результатов из-за деструктивной позиции россиян - Тихий10.06.25, 12:17 • 1890 просмотров

Дополнение

В апреле в Еврокомиссии отреагировали на возможный выход США из переговоров по Украине.

3 июня ABC News сообщало, что Трамп самоустраняется из переговорного процесса на фоне усиления взаимных ударов между Украиной и россией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществополитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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