Киев будет работать с США, чтобы они оставались в мирном процессе - МИД
Киев • УНН
Украина будет работать с США, чтобы они оставались в мирном процессе. Давление Америки имеет решающее значение для принуждения Москвы к миру, заявил представитель МИД.
Украина будет работать с США, чтобы они оставались в мирном процессе, ведь давление Америки имеет решающее значение на то, чтобы этот процесс куда-то двигался. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.
Детали
Привлечение и роль США в этом (мирном – ред.) процессе имеет ключевое и решающее значение. Мы рассчитываем, что США продолжат активное участие, вовлечение в эти мирные усилия и в целом во весь этот процесс. Это имеет ключевое, решающее значение. Мы благодарны за усилия президента Трампа и его команды за усилия, попытки продвинуть вперед дипломатический мирный процесс
Представитель МИД подчеркнул, что Украина предана миру, этим усилиям. С российской стороны конструктива ноль.
Давление США имеет решающее значение на то, чтобы этот процесс куда-то двигался, чтобы москву все же заставить к прекращению войны, агрессии. Поэтому мы будем с американцами работать, чтобы они в этом процессе оставались, продолжали быть лидерами мирных усилий
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Дополнение
В апреле в Еврокомиссии отреагировали на возможный выход США из переговоров по Украине.
3 июня ABC News сообщало, что Трамп самоустраняется из переговорного процесса на фоне усиления взаимных ударов между Украиной и россией.