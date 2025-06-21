Зеленский анонсировал важные кадровые изменения, в том числе в дипломатическом корпусе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения, в частности в дипломатическом корпусе. Он подчеркнул, что целью этих мер является увеличение украинского потенциала в отношениях с партнерами, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента.

Мы изменим некоторые кадровые позиции, в том числе в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институциями, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости - сообщил Зеленский.

Он добавил, что все необходимые выводы по внедрению этих изменений будут согласованы в том числе в рамках совещания со всеми украинскими послами.

Что касается дипломатического корпуса, то через месяц – в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами – сделаем выводы по этой трансформации - подчеркнул глава государства.

Дополнение

Зеленский заявил, что рф стремится оторвать Украину от США, чтобы прекратить военную помощь и отсрочить санкции. Он отметил, что дипломатические встречи являются шансом для РФ медлить и избегать новых ограничений.