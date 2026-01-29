НБУ пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2026 год

Национальный банк Украины снизил прогноз роста ВВП в 2026 году с 2% до 1,8%. Причиной стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру и дефицит электроэнергии. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает УНН.

Детали

По его словам, дефицит электроэнергии в 2026 году составит не менее 6%, хотя ранее Нацбанк прогнозировал показатель на уровне 3%.

Андрей Пышный отметил, что без учета массированных российских атак на энергосистему рост ВВП в 2026 году мог бы достичь 2,2%.

Из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии в течение последних месяцев НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году - сказал глава НБУ.

По его словам, энергетические потери будут стоить Украине не менее 0,4% роста ВВП. В то же время НБУ фиксирует снижение инфляции и ожидает ее умеренный уровень в 2026 году.

Напомним

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук прогнозирует экономический рост Украины на 3-3,5% ВВП в 2026-2027 годах при условии улучшения ситуации с безопасностью. Прогнозы базируются на частных инвестициях, потреблении и уменьшении оборонных расходов, а также ускорении восстановления экономики.