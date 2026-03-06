Задержанные инкассаторские автомобили на территории Антитеррористического центра Венгрии - источник
Киев • УНН
Инкассаторские автомобили, задержанные в Венгрии с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, зафиксированы на территории Антитеррористического центра страны.
Детали
Собственные источники сообщили о том, что инкассаторские авто - на территории Антитеррористического центра Венгрии.
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".
В Нацбанке после полуночи отмечали, что "согласно данным GPS сигнала автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта".
"Инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк". Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам", - указали в НБУ.